Real Madryt wybrał następcę Luki Modricia. Wielka kasa na stole

Luka Modrić od prawie 10 lat jest bardzo ważnym zawodnikiem Realu Madryt. Chorwat rozegrał w hiszpańskim klubie 440 meczów, w których strzelił 32 gole i zaliczył 73 asysty. Pomocnik ma już 36 lat i z tego powodu Real musi się powoli rozglądać za jego następcą.

Jude Bellingham może trafić do Realu. Zawodnikiem interesuje się także Liverpool

Jak informuje "AS", mistrz Hiszpanii znalazł już zawodnika, który w przyszłości może zastąpić Lukę Modricia. Jest nim Jude Bellingham z Borussii Dortmund. Sebastian Kehl, dyrektor sportowy niemieckiego klubu, wykluczył możliwość jego odejścia tego lata, ale jest świadom, że prędzej czy później pomocnik może zostać sprzedany. - Mogę zagwarantować, że Jude zostanie z nami w tym sezonie. Chcielibyśmy zatrzymać go także na dłużej, ale musimy zaakceptować to, że kiedyś nadejdzie moment, gdy będzie chciał się rozwijać zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym - powiedział Kehl w rozmowie ze Sky90.

Nie tylko Real jest zainteresowany Anglikiem. Media donoszą, że pomocnik może trafić również do Liverpoolu. Na ten moment żaden z wymienionych klubów nie złożył za niego oferty i wiele wskazuje na to, że zespoły powalczą o Bellinghama w przyszłym roku. Zdaniem dziennikarzy, pomocnik ma kosztować około 100 milionów euro.

Jude Bellingham gra w Borussii Dortmund od lipca 2020 roku. Do tej pory 19-latek rozegrał w niemieckim klubie 95 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 19 asyst. Bellingham jest także reprezentantem Anglii. W kadrze narodowej wystąpił 15 razy.

W tym okienku transferowym Real stracił innego piłkarza, który w ostatnich latach stanowił o sile środka pola. Mowa o Casemiro, który przeniósł się do Manchesteru United.

