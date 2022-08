Cavani ma nowy klub. Zagra przeciwko Lewandowskiemu i Benzemie

Edinson Cavani to prawdziwy łowca goli. W reprezentacji Urugwaju strzelił ich 58 w 133 spotkaniach, a w trakcie trwającej już ponad 15 lat kariery klubowej w Europie zdobył z kolei aż 360 bramek dla czterech klubów - Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain i Manchesteru United. Jego ostatni sezon na Old Trafford, gdzie był rezerwowym, to jednak zaledwie 2 gole w 20 meczach.

Edinson Cavani w La Liga. Będzie strzelał bramki dla Valencii

Cavani do tej pory występował we włoskiej Serie A, francuskiej Ligue 1 oraz angielskiej Premier League. Teraz będzie miał okazję spróbować czwartej z TOP 5 czołowych lig Europy, a konkretnie hiszpańskiej La Liga, w której spotka się m.in. z Lewandowskim i Benzemą.

W poniedziałek 35-letni Urugwajczyk podpisał dwuletni kontrakt z Valencią, do której przychodzi na zasadzie wolnego transferu. Na Estadio Mestalla Cavani ma być podstawowym napastnikiem drużyny Gennaro Gattuso, a poprzez regularne występy dobrze przygotować się do listopadowych mistrzostw świata w Katarze.

Dla Valencii jest to siódmy transfer w letnim oknie transferowym. Wcześniej "Nietoperze" pozyskały Samu Castillejo z AC Milan i Andrę Almeidę z Vitorii Guimaraes, wypożyczyły też Cenka Ozkacara z Olympique'u Lyon, Nico Gonzaleza z Barcelony i Samuela Lino z Atletico Madryt, a także wykupiły wypożyczonego wcześniej Hugo Duro z Getafe.

W dwóch pierwszych spotkaniach nowego sezonu La Liga Valencia zdobyła trzy punkty, wygrywając z Gironą (1:0) i przegrywając z Athletikiem Bilbao (0:1). W poniedziałek zespół Gennaro Gattuso podejmie na Estadio Mestalla Atletico Madryt.