"Drugie życie" Lewandowskiego. Nawałka zdradza. "Wspominał o kilku klubach"

Robert Lewandowski coraz lepiej radzi sobie na hiszpańskich boiskach. W weekend kapitan reprezentacji Polski zdobywając dwie bramki, przyczynił się do wygranej FC Barcelony z Valladolid (4:0). 34-latek szybko stał się jednym z liderów Katalończyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Robert Lewandowski imponuje formą. Adam Nawałka nie ma wątpliwości. "Robert odzyskał dziecięcą radość"

Zarówno kibice FC Barcelony, jak i światowi eksperci są pod wrażeniem poczynań Polaka na hiszpańskich boiskach. Podobnie jak były selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka, który w rozmowie z Interią nie mógł nachwalić się Lewandowskiego. Trener zauważył też jedną bardzo ważną rzecz. - Po wielu latach gry w Monachium nastąpiła zmiana i dopiero teraz widać, jak ona była mu potrzebna. Mam wrażenie, że Robert odzyskał dziecięcą radość, w Barcelonie zyskał drugie piłkarskie życie - powiedział w rozmowie z Sebastianem Staszewskim.

Lewandowski zyskał gola przez niedopatrzenie. W piłce nożnej nie ma takiego przepisu

- Emanuje radością. Siłą. Energią. Widać, że przenosiny do Hiszpanii dały mu dużo szczęścia - zaznaczył Nawałka i dodał: -To fantastyczna sprawa, że w takim momencie kariery znalazł motywację, aby poszukać wyzwania. Lewandowski jest osobą szalenie ambitną i widać, że chciał się jeszcze sprawdzić. Na razie wychodzi to wspaniale.

Adam Nawałka dumny z Roberta Lewandowskiego. "Już wtedy wspominał o kilku klubach..."

Były selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywał też, że transfer sprawił mu ogromną satysfakcję. Zdradził też, że od kilku lat wiedział, o jakich klubach marzy Robert Lewandowski. - Ten transfer dał mi dużą satysfakcję, bo podczas zgrupowań wielokrotnie rozmawialiśmy o planach Roberta. I już wtedy wspominał o kilku klubach, w których chciałby zagrać - wspomniał szkoleniowiec.

Hiszpanie o pojedynku Lewandowski - Benzema: Nie odpuszcza

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach zadziwia hiszpańskie i światowe media. Polak ma bardzo dobre wejście do drużyny i już po 3 kolejkach jest najlepszym strzelcem w La Liga. W najbliższy weekend czeka go występ przeciwko Sevilli.