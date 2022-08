Hiszpanie o pojedynku Lewandowski - Benzema. "Wyraźny lider"

Robert Lewandowski i Karim Benzema zostali bohaterami zespołów w miniony weekend. Obaj zabłysnęli w 3. kolejce La Liga. Najpierw Polak dwukrotnie pokonał bramkarza Realu Valladolid (4:0), a potem Francuz dokonał tego samego w meczu z Espanyolem Barcelona (3:1). Obecnie to Lewandowski jest w lepszej sytuacji, bo ma na koncie cztery trafienia (tyle samo co Borja Iglesias z Realu Betis). Benzema jest jednak tuż za nimi z jedną bramką mniej (3).

Lewandowski i Benzema zaczęli rywalizację. Kto zdobędzie koronę króla strzelców?

Wielu kibiców w Hiszpanii czekało na to starcie. W La Liga spotkali się dwaj napastnicy uznawani za jednych z najlepszych na świecie. Zdaniem madryckiej gazety "AS" powinni mieć dużo szans na udowodnienie swojej wartości. W artykule czytamy, że FC Barcelona jest nastawiona na Lewandowskiego, ale jednocześnie określono go mianem niezwykłego. "Nowo przybyły już przejął wyraźną rolę lidera: mówi, rozporządza, doradza..." - napisano.

"Z tym napastnikiem zasilanym przez dobrych skrzydłowych i środkowych pomocników FC Barcelona może patrzeć w przyszłość z optymizmem" - dodano. Na Lewandowskiego wszyscy w drużynie mają też patrzeć z szacunkiem. "Przyszedł, by wskrzesić Barcelonę jako lidera. Bez zamieszania, bez wielkich przemówień. Tylko pracą, profesjonalizmem w wieku 34 lat i radą w coraz młodszej szatni. I, oczywiście, bramkami. Jedną za drugą" - czytamy z kolei w "Mundo Deportivo".

Nawet Madryt oszalał na punkcie Lewandowskiego. "Było długie ohhhh"

Ale w La Liga łatwo nie będzie. Radość kibiców FC Barcelony zmazuje z twarzy Karim Benzema, "który słabo rozpoczął sezon, by przypomnieć Lewandowskiemu, że nie zamierza odpuścić mu w wyścigu po Pichichi". Real Madryt remisował 1:1 z Espanyolem Barcelona do 88. minuty. Wtedy Francuz strzelił po raz pierwszy w tym starciu. Drugie trafienie dołożył już w doliczonym czasie gry.

Trofeo Pichichi to w Hiszpanii nagroda przyznawana królowi strzelców La Liga. W poprzednim sezonie zgarnął ją Karim Benzema, który strzelił 27 goli. W tym samym czasie Lewandowski zdobył 35 bramek w Bundeslidze, co dało mu Złoty But. Nagrodę wywalczył drugi rok z rzędu.