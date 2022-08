Nawet Madryt oszalał na punkcie Lewandowskiego. "Było długie ohhhh"

Robert Lewandowski strzelił swoje dwa pierwsze gole na Camp Nou. Polak wpisał się na listę strzelców w meczu 3. kolejki Barcelony z Realem Valladolid. Najpierw wykorzystał w Polu karnym podanie Raphinhi i stylu "kung fu" wepchnął piłkę do bramki. Drugie trafienie to zagranie piętką w polu karnym mimo asysty obrońcy. W typ przypadku można było mieć obawy, że gol zostanie odebrany Lewandowskiemu, bo zanim piłka wpadła do siatki odbiła się jeszcze od obrońcy. Według La Liga Lewandowski ma jednak cztery gole.

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM. "Panie Lewangoalski"

Puyol zakochany w Lewandowskim. Nie potrzebował słów

Lewandowski doceniony w Madrycie: W takim tempie zabierze całą ekscytację związaną z walką o koronę króla strzelców

Nad jego formą rozpływają się oczywiście Katalończycy, ale kapitan reprezentacji Polski jest doceniany również w Madrycie. "AS" pisze, że rywalizacja o Złotego Buta zapowiada się pasjonująco. Lewandowski ma już cztery gole w tym sezonie, ale Erling Haaland z Manchesteru City trafił do siatki już sześć razy.

"Jeśli ktoś ma wątpliwości, kto będzie królem strzelców La Ligi, to niech powie to teraz, bo w takim tempie Polak zabierze całą ekscytację związaną walką o to trofeum jeszcze przed rozpoczęciem drugiej rundy. Strzelił już cztery gole w trzech meczach. Przeciw Valladolidowi trafił dwa razy. Pierwszy gol był typowy dla autentycznego 'zabójcy'. Podniósł nogę w nieprawdopodobny sposób, by dotrzeć do centry Raphinhy. Przy drugim dopisała mu fortuna. Piętą oddał strzał, który obrońca odbił na tyle, by piłka zatrzepotała w siatce. Poprzedniego tygodnia strzelił jeszcze dwa gole. A przeciwko Rayo jego gol nie został uznany" – czytamy w tekście z ocenami zawodników Barcelony.

Lewandowskiemu poświęcono najwięcej miejsca. "Polak ma w butach tyle niebezpieczeństwa, że jest w stanie strzelić gola, gdy stara się asystować, a także sfabrykować asystę, gdy chce strzelić gola" – dodaje dziennikarz "AS" Xabier Fortes Lopez w swoim krótkim felietonie. Odniósł się tym samym do sytuacji, w której Barcelona strzeliła gola na 4:0. Lewandowski był blisko hat-tricka, ale po jego strzale piłkę na poprzeczkę sparował bramkarz Realu. Skuteczna była za to dobitka Sergiego Roberto.

Xavi rozkręcał się z każdym kolejnym zdaniem o Lewandowskim

"Jakiś czas temu Barca straciła nawyk łatwego wygrywania meczów na Camp Nou. Od dawna też nie miała takiego gracza jak Lewandowski, który potrafiłby przykuć uwagę widza. Jego gole są wynikiem intuicji, która pozwala odgadnąć, jak potoczy się gra. Czas pokaże, ale Lewandowskiemu zajęło bardzo mało czasu, aby stać się niekwestionowaną gwiazdą drużyny. A także liderem, który wprowadza do gry swoich kolegów z drużyny, udziela im instrukcji i, jeśli to konieczne, beszta ich. Już teraz Barca bije w rytm Lewandowskiego. Ekskluzywny piłkarz" – dodaje na łamach tego samego serwisu Juan Jimenez.

Forma Lewandowskiego została też doceniona przez "Markę". Dziennikarze wskazują, że napastnik zaprzecza przewidywaniom, że nie odnajdzie się w innej lidze niż Bundesliga. "Polak ma już cztery gole. Byli tacy, którzy mówili, że La Liga to nie Bundesliga i że nie zdobędzie tu tylu bramek. Ahem, ahem..." – czytamy w tekście.

W dalszej części artykułu komplementów jest jeszcze więcej. "Dodatkowo, jego występy to piłkarskie rozkosze. Można delektować się jego grą. Posiada inteligencję boiskową i umiejętności przywódcze. Jest zwinny, elastyczny, mądry, dynamiczny, wspierający, niczym reżyser. Wykorzystał dobrą asystę Raphiny: wyciągnął się i zewnętrzną stroną prawej stopy w akrobatyczny sposób posłał piłkę do siatki. W 64. minucie przyszła ekstaza. Poderwał trybuny. Było długie 'ohhhhh'. Strzelił piętą po dobrym przyjęciu tak, że bramkarz widział tylko jak piłka wpada do jego bramki. Cały mecz to była tortura dla bramkarza i obrońców Valladolid" – napisano.

Benzema ściga Lewandowskiego: skończył strzelanie w 100. minucie. Klasyfikacja strzelców

Lewandowski jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Ma na koncie cztery gole,czyli tyle samo co Borja Iglesias z Realu Betis. Jeśli druga bramka z niedzielnego meczu zostanie mu odebrana, wówczas Lewandowski spadnie na drugie miejsce.

Dzięki zwycięstwu z Realem Valladolid Barcelona przesunęła się na drugie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów na koncie. Kolejne spotkanie rozegra w sobotę 3 września. Wówczas wicemistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Sevillą.