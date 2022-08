Xavi rozkręcał się z każdym kolejnym zdaniem o Lewandowskim

Robert Lewandowski strzelił swoje dwa pierwsze gole na Camp Nou. Polak wpisał się na listę strzelców w meczu 3. kolejki Barcelony z Realem Valladolid. Najpierw wykorzystał w Polu karnym podanie Raphinhi i w stylu "kung fu" wepchnął piłkę do bramki. Drugie trafienie to zagranie piętką w polu karnym mimo asysty obrońcy. W tym przypadku niewykluczone było, że gol zostanie odebrany Lewandowskiemu, bo zanim piłka wpadła do siatki, odbiła się jeszcze od obrońcy. Wygląda jednak na to, że według La Ligi autorem trafienia jest Lewandowski.

Barcelona wygrała gładko 4:0. Bramki oprócz Lewandowskiego zdobywali jeszcze Pedri i Sergi Roberto. Po spotkaniu zadowolony z postawy swoich podopiecznych był trener Xavi Hernandez. - Pierwsze 40 minut było bardzo dobre. Drugą też zaczęliśmy dobrze. Zagraliśmy dobrze cały mecz, ale zawsze jest coś do poprawy, bo marnujemy szanse. Jesteśmy szczęśliwi, a fani byli znakomici – powiedział na konferencji prasowej.

Potem szkoleniowiec chwalił poszczególnych zawodników. Rozpływał się zwłaszcza nad Lewandowskim, a w każdym kolejnym zdaniu chwalił go jeszcze bardziej. - Podkreśliłbym również jego gole, idealny moment na przyjęcie, jego ruchy, sposób, w jaki chroni piłkę. Jest niezwykłym graczem. Spektakularnym. Jest naturalnym liderem. Cudownie jest go mieć. To błogosławieństwo. Stanowi przykład, to tytan pracy. Ma pokorę, pracuje dla zespołu, pomaga kadrze trenerskiej. Robi różnicę. Czuje się komfortowo. Rozmawia z młodzieżą – wymieniał trener Barcelony.

Lewandowski jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Ma na koncie cztery gole,czyli tyle samo co Borja Iglesias z Realu Betis .Jeśli druga bramka z niedzielnego meczu nie zostanie mu zapisana, wówczas Lewandowski spadnie na drugie miejsce.

Dzięki zwycięstwu z Realem Valladolid Barcelona przesunęła się na drugie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów na koncie. Kolejne spotkanie rozegra w sobotę 3 września. Wówczas wicemistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Sevillą.