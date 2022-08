Hiszpanie krzyczeli "to nie gol Lewandowskiego". A La Liga podjęła decyzję

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

W pierwszym meczu z Rayo Vallecano (0:0) Robert Lewandowski gola nie strzelił. W drugiej kolejce z Realem Sociedad (4:1) na wyjeździe strzelił już dwa gole, choć i tam była pewna kontrowersja: jego piękna asysta piętą okazało się, że nie była asystą - bo piłka po jego podaniu jeszcze odbiła się od zawodnika rywali, zmieniając zupełnie tor lotu.

I do nieco podobnej sytuacji doszło w niedzielny wieczór. O ile gol z 24. minuty, otwierający wynik spotkania z Realem Valladoli, nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle takie powstały przy golu w 65. minucie. Lewandowski dostał piłkę od Dembele w polu karnym i chciał odegrać piłkę piętą do kolegi - ale ta trafiła w nogi Joaquina Fernandeza i wpadła do bramki.

MisterChip: To nie gol Lewandowskiego, przecież on chciał podawać

I od razu powstał spór: czy to gol Lewandowskiego? Wspomniany MisterChip (czyli tak naprawdę Alexis Blazquez, dziennikarz ESPN), napisał: - Zapomnij o tej statystyce (wcześniej umieścił Lewandowskiego obok Lluisa Pujola, Mario Kempesa czy Falcao wśród piłkarzy z minimum dwoma dubletami w trzech pierwszych meczach La Ligi). TO NIE GOL LEWANDOWSKIEGO. To samobój Joaquina. Piłka po bramce Lewandowskiego nie leciała w światło bramki, on tak naprawdę chciał podawać Ansu Fatiemu.

Sędzia: To gol Lewandowskiego

Ale ostatecznie La Liga zdecydowała, że to gol Lewandowskiego. A wszystko dzięki sędziemu spotkania, który wpisał Polaka jako strzelca w raporcie pomeczowym (w przypadku wspomnianej wcześniej asysty ze spotkania z Sociedad, weryfikacja nastąpiła bardzo szybko). I tak, Lewandowski ma w tym sezonie już cztery gole, czyli tyle samo co Borja Iglesias z Betisu. Ale za ich plecami czają się już Iago Aspas (Celta Vigo) oraz Karim Benzema, czyli najgroźniejszy rywal Lewandowskiego do korony króla strzelców - obaj mają po trzy gole.