Benzema ściga Lewandowskiego: skończył strzelanie w 100. minucie. Tak wygląda klasyfikacja strzelców

Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z Espanyolem Barcelona w ostatnim niedzielnym meczu trzeciej kolejki La Liga. "Królewscy" przed tym meczem byli jedną z dwóch drużyn, które jak dotąd wywalczyły komplet punktów (obok Betisu Sewilla). Na Estadi Cornellà-El Prat mistrzowie Hiszpanii jednak długo się męczyli i dopiero w końcówce udało im się zdobyć zwycięską bramkę.

Karim Benzema uratował zwycięstwo Realowi. Ściga Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców

Real spotkanie rozpoczął kapitalnie. Już w 12. minucie objął prowadzenie za sprawą trafienia Viniciusa Juniora. Jeszcze przed przerwą Espanyol jednak wyrównał. Gola na 1:1 strzelił Joselu. Po zmianie stron piłkarze Carlo Ancelottiego ruszyli do ataku. W 63. minucie bramkę zdobył Karim Benzema, jednak sędzia jej nie uznał, gdyż Francuz był na pozycji spalonej.

34-latek dopiął swego w 88. minucie. Benzema wykorzystał dośrodkowanie Rodrygo z lewej strony i z najbliższej odległości pokonał bramkarza rywali. Real prowadził 2:1, ale w końcówce jeszcze poszedł za ciosem. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Benjamin Lacomte, wychodząc z bramki, sfaulował przed polem karnym Daniego Ceballosa. Arbiter po analizie VAR wyrzucił bramkarza Espanyolu z boiska. Między słupkami musiał stanąć Leandro Cabrera, gdyż gospodarze wykorzystali już wcześniej limit zmian. Stoper po chwili wyjął piłkę z siatki. Drugiego gola zdobył Benzema, pewnym uderzeniem z rzutu wolnego.

Real Madryt wygrał 3:1 i umocnił się na prowadzeniu w tabeli La Liga z 9 punktami. Karim Benzema natomiast zdobył dwa gole i ściga Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców. Polak dwukrotnie trafił do bramki w meczu FC Barcelony z Realem Valladolid i ma już na koncie 4 gole, tyle samo co Borja Iglesias z Betisu Sewilla. Obaj ex aequo prowadzą w tej chwili w klasyfikacji. Benzema ma o jedno trafienie mniej i znajduje się za ich plecami.

Warto dodać, że to właśnie Lewandowski i Benzema najczęściej szukają drogi do bramki przeciwnika spośród napastników La Liga. Obaj są na czele zestawienia, jeśli chodzi o liczbę oddanych strzałów. Najwięcej prób ma Benzema, aż 20. Lewandowski jest drugi, na bramkę rywali strzelał jak dotąd 14 razy.

Klasyfikacja strzelców La Liga stan na 29 sierpnia, (godzina 7:00):

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 4 gole

1. Borja Iglesias (Real Betis) - 4 gole

3. Karim Benzema (Real Madryt) - 3 gole

4. Iago Aspas (Celta Vigo) - 3 gole

