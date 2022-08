Lewandowski już przeszedł do historii ligi hiszpańskiej. W XXI wieku nie miał sobie równych

Robert Lewandowski rozegrał drugi z rzędu znakomity mecz w La Lidze, - drugi z rzędu, w którym strzelił dwa gole. Najpierw dwa razy trafił w wyjazdowym, wygranym 4:1 meczu z Realem Sociedad. Natomiast w niedzielny wieczór zdobył swoje dwie pierwsze bramki w ligowym meczu na Camp Nou - w zwycięskim 4:0 spotkaniu z Realem Valladolid.

Lewandowski najlepszy w XXI wieku

Robert Lewandowski już zapisał się w historii FC Barcelony. Został bowiem pierwszym zawodnikiem tego klubu w XXI wieku, który w pierwszych trzech meczach La Ligi zdobył cztery bramki. Ostatnim graczem, któremu to się udało w ogóle w lidze hiszpańskiej, był Radamel Falcao w 2011 roku w barwach Atletico Madryt.

To jednak nie koniec. Robert Lewandowski w wieku 34 lat i 7 dni został najstarszym zawodnikiem, który strzelił trzy gole w swoich pierwszych trzech meczach LaLiga w XXI wieku. Co ciekawe, dotychczas rekord należał do jego klubowego kolegi Pierre-Emericka Aubameyanga i został ustanowiony w zeszłym sezonie (32 lata i 247 dni).

FC Barcelona awansowała na pozycję wicelidera La Ligi. Może stracić tę pozycję, jeśli Real Madryt w niedzielny wieczór wygra na wyjeździe z Espanyolem. W następnej kolejce FC Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą (3 września).