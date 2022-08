Do trzech razy sztuka. Lewandowski nie trafił dwa razy. Potem był bezlitosny [WIDEO]

Robert Lewandowski już zaczął strzelanie w barwach FC Barcelony. Polski napastnik trafił dwukrotnie w spotkaniu z Realem Sociedad (4:1), wykorzystując podania Alejandro Balde oraz Ansu Fatiego, a potem był chwalony w pomeczowych wypowiedziach przez Xaviego Hernandeza. Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie Barcelony na mecz z Realem Valladolid, a w ofensywnym tercecie towarzyszyli mu Ousmane Dembele oraz Raphinha.

Najpierw pech Roberta Lewandowskiego, a potem już to, z czego znamy go najbardziej

FC Barcelona od samego początku narzuciła wysokie tempo i kontrolowała przebieg spotkania. Wyjątkowo aktywni od samego początku byli skrzydłowi, czyli Ousmane Dembele oraz Raphinha. Francuski napastnik miał dwie okazje do zdobycia bramki, ale w obu przypadkach nie trafił do bramki. Raphinha dośrodkował w pole karne w 13. minucie, poszukując Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik uderzył piłkę głową i trafił w słupek. Piłka odbiła się jednak od tyłu głowy Jordiego Masipa, przez co Lewandowski znów miał okazję do strzelenia gola. Ostatecznie jednak nie trafił.

Barcelona jednak nie ustawała w swoich staraniach. Raphinha miał szansę sam na sam z bramkarzem Realu Valladolid, ale trafił w niego. W 24. minucie Robert Lewandowski już się nie pomylił. Raphinha ponownie dośrodkowywał piłkę z prawego skrzydła w pole karne, ale tym razem polski napastnik umiejętnie dołożył nogę i mógł się cieszyć z pierwszej bramki na Spotify Camp Nou. Lewandowski ma już zatem trzy gole na poziomie Primera Division i skuteczniejszy od niego jest tylko Borja Iglesias z Realu Betis, który trafiał już czterokrotnie.

