Dwa gole Lewandowskiego. Znakomity mecz Polaka. Barcelona gromi

Piłkarze FC Barcelony chcieli zrehabilitować się przed własnymi kibicami za wpadkę na inaugurację La Ligi tego sezonu i tylko bezbramkowy remis na Camp Nou z Rayo Vallecano. W drugiej kolejce spisali się już lepiej i wygrali na wyjeździe z Realem Sociedad 4:1, a Robert Lewandowski zdobył dwa gole.

Koncert Lewandowskiego

Polski napastnik wciąż czekał jednak na swojego pierwszego gola dla FC Barcelony w ligowym meczu na Camp Nou. W niedzielę, już po zaledwie 12 minutach, był tego bardzo blisko - po dośrodkowaniu z prawej strony Raphinhy strzelał głową z sześciu metrów, ale trafił w słupek. Lewandowski był też blisko skutecznej dobitki, ale zabrakło mu centymetrów, by sięgnąć piłki tuż przed linią bramkową.

Polak dopiął swego w 24. minucie. Po kolejnym kapitalnym dośrodkowaniu Raphinhy Lewandowski wyprzedził obrońcę, uprzedził bramkarza i z trzech metrów wepchnął piłkę do siatki.

Polak w tej części mógł mieć również asystę. Tuż przed swoim golem po indywidualnej akcji dograł do Dembele, a Francuz strzelił z 14 metrów mocno, ale tylko w słupek. Dembele i tak mógł być jednak usatysfakcjonowany po pierwszej połowie, bo miał asystę przy drugim trafieniu Barcelony. W 43. minucie pobiegł prawym skrzydłem, dograł do Pedriego, a nieatakowany przez obrońców Hiszpan precyzyjnym strzałem z 13. metrów podwyższył prowadzenie gospodarzy.

To jednak nie był koniec strzelania na Camp Nou. W 65. minucie Robert Lewandowski dogonił Borję Iglesiasa z Betisu w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy La Ligi w tym sezonie. Zrobił to w bardzo efektowny sposób. Po podaniu Dembele strzelił bowiem piętą i piłka po rykoszecie wpadła do bramki.

Potem swoje szanse mieli goście, ale albo świetnie bronił Ter Stegen, albo zawodziła skuteczność. W drugiej minucie doliczonego czasu gry FC Barcelona ustaliła wynik. Blisko hat-tricka był Robert Lewandowski, ale strzelił w poprzeczkę. Skuteczną dobitką popisał się jednak Sergi Roberto.

FC Barcelona po trzech kolejkach ma siedem punktów i awansowała na pozycję wicelidera, ale nie wszystkie zespoły rozegrały swoje mecze w 3. kolejce. Z kompletem dziewięciu punktów prowadzi Betis. W następnej kolejce FC Barcelona zagra 3 września na wyjeździe z Sevillą, która w trzech meczach zdobyła zaledwie punkt.

FC Barcelona - Real Valladolid 4:0 (2:0)

Bramki: Lewandowski dwie (24., 65.), Pedri (43.), Sergi Roberto (92.)

FC Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo (62. Sergi Roberto), Garcia, Balde - Gavi (62. De Jong), Busquets (76. Kessie), Pedri - Dembele (82. Torres), Lewandowski, Raphinha (62. Fati).

Real Valladolid: Masip - Perez, Fernandez, J. Sanchez Ż, Escudero - Aguado (46. Aguado), Monchu Ż (46. Plano), Kike - I. Sanchez (63. Villa), Guardiola (63. Leon), Anuar (76. Arroyo).