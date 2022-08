Oto skład Barcelony. Lewandowski od pierwszych minut. Debiut Kounde

FC Barcelona rozczarowała w pierwszym spotkaniu ligowym przeciwko Rayo Vallecano 0:0. Jednak już w kolejnym meczu kataloński zespół pokazał, na co go stać. Na wyjeździe drużyna Xaviego strzeliła Realowi Sociedad aż cztery gole i pewnie wygrała 4:1. Świetnie wyglądała współpraca Roberta Lewandowskiego z nowymi kolegami. Polak strzelił dwa gole i był bardzo aktywny na boisku. W najbliższą niedzielę wicemistrzowie Hiszpanii rozegrają kolejny mecz La Liga. Tym razem ich rywalem będzie Real Valladolid.

Robert Lewandowski zagra od pierwszych minut

Zgodnie z oczekiwaniami 34-letni napastnik znalazł się w kadrze Barcelony na to spotkanie. W poprzednim meczu Lewandowskiemu w tercecie ofensywnym towarzyszyli Ousmane Dembele oraz Ferran Torres. Teraz młodego Hiszpana na murawie zastąpi Raphinha.

FC Barcelona dopięła swego. Ostatni z nowych zawodników zarejestrowany

Ponownie w składzie pojawi się 18-letni Alex Balde, który tydzień temu zanotował asystę przy trafieniu Polaka. Dojdzie także do długo wyczekiwanego debiutu Julesa Kounde. Francuski obrońca do tej pory czekał na zarejestrowanie do rozgrywek, przez co opuścił dwa pierwsze mecze ligowe. W minionym tygodniu kwestię tę udało się wreszcie rozwiązać i Xavi Hernandez będzie mógł skorzystać z utalentowanego defensora już od pierwszych minut rywalizacji.

Niestety z powodu choroby na murawie zabraknie Andreasa Christensena. Duńczyk ma gorączkę i nie jest w stanie wystąpić w niedzielnym spotkaniu.

Starcie na Camp Nou pomiędzy FC Barceloną a Realem Valladolid zaplanowano na niedzielę 28 sierpnia. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 19:30, a o szczegółach transmisji tego spotkania pisaliśmy ->>> TUTAJ. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Skład FC Barcelona na mecz z Realem Valladolid

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Eric Garcia, Jules Kounde, Alex Balde; Pedri, Gavi, Sergio Busquets, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.