Real wypycha Marco Asensio. Ancelotti zdradził plany klubu

Real Madryt nie był wyjątkowo aktywny na rynku transferowym. Do tej pory mistrzowie Hiszpanii pozyskali Aureliena Tchouameniego za 80 milionów euro z AS Monaco oraz pozyskał Antonio Rudigera na zasadzie wolnego transferu. Do tej pory Real Madryt zarobił ponad 90 milionów euro na transferach wychodzących, z czego aż 70 milionów euro otrzymał od Manchesteru United za Casemiro. Niewykluczone, że z klubem ze stolicy Hiszpanii rozstanie się też Marco Asensio.

Znamy plany Realu Madryt w przypadku odejścia Marco Asensio. Ancelotti potwierdza

Carlo Ancelotti pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Espanyolem w trzeciej kolejce Primera Division. Trener Realu Madryt wypowiedział się na temat planów klubu w przypadku odejścia Marco Asensio. - Jeśli Marco będzie 2 września z nami, to będzie ważnym zawodnikiem w składzie. Jeśli zostanie, będę zadowolony, bo wniesie wiele do gry zespołu. Jeśli jednak odejdzie, to nie kupimy nikogo, bo nie mamy takiej potrzeby - powiedział.

Hiszpańskie media informowały, że Marco Asensio specjalnie nie dostawał wielu szans w ostatnich spotkaniach, ponieważ prezes Florentino Perez liczy na jego odejście. Asensio ma ważną umowę z Realem Madryt do końca czerwca przyszłego roku i klub chciałby teraz zarobić na nim około 30-40 milionów euro. Do tej pory o reprezentanta Hiszpanii pytały takie kluby, jak AC Milan czy Manchester United.

Marco Asensio trafił do Realu Madryt latem 2015 roku za niemal cztery miliony euro z Mallorki. Hiszpański skrzydłowy spędził pierwszy sezon na wypożyczeniu w Espanyolu, a później był członkiem pierwszego zespołu Realu. Od tej pory Asensio zagrał w 236 spotkaniach w barwach Realu Madryt, w których zdobył 49 bramek i zanotował 24 asysty.