Lewandowski dokonał "niemożliwych wyborów". Ale raz musiał odmówić

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony i z miejsca stał się gwiazdą nowego zespołu tworzonego przez Xaviego Hernandeza. Klub stara się też wykorzystać Polaka marketingowo. Niedawno wykorzystał go do zaprezentowania trzeciego kompletu strojów. Teraz Lewandowski wziął udział w zabawie, która polegała na dokonaniu "niemożliwego wyboru".

Robert Lewandowski i "niemożliwe wybory". Polak wziął udział w zabawie

Film został opublikowany na mediach społecznościowych Barcelony. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy Lewandowski wolałby zrezygnować z Internetu czy z muzyki. Polak odparł, że woli świat bez dostępu do sieci. Kolejne pytanie dotyczyło nadprzyrodzonych zdolności. Lewandowski został zapytany, czy wolałby czytać w myślach, czy przenosić rzeczy siłą umysłu. Polak postawił na czytanie w myślach. Później wolał też znać wszystkie języki świata od kontrolowania pogody.

Następna zagadka dotyczyła już piłki nożnej. Tym razem Lewandowski miał wybór między strzeleniem hat-tricka, a zdobyciem gola, który daje zwycięstwo w meczu. Polak wybrał to drugie. Następnie oświadczył, że woli grać w piłkę w garniturze, za to bez korków. Wybrał też bramkę w finale Ligi Mistrzów, a nie w El Clasico.

W końcu zdarzyło się pytanie, na które Lewandowski odmówił odpowiedzi. Miał wybrać między brakiem Słońca, a brakiem piłki nożnej. Lewandowski z uśmiechem na ustach odparł, że nie odpowie. Następnie wybrał grę na pustyni zamiast w ulewnym deszczu podróż do przyszłości zamiast do przeszłości.

Dla Barcelony najważniejsze jednak, żeby Lewandowski podejmował dobre decyzje na boisku. Katalończycy zagrają następny mecz w lidze w najbliższą niedzielę z Realem Valladolid.