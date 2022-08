Bernardo Silva w FC Barcelonie? Trenerzy zabrali głos. "Chcę go mieć w zespole"

FC Barcelona jest aktywna na rynku transferowym. Tego lata do klubu dołączyli Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen i Jules Kounde. Jednak to nie koniec wzmocnień hiszpańskiego zespołu. W kręgu zainteresowania znalazł się także Bernardo Silva z Manchesteru City. Media donosiły, że trwają już rozmowy pomiędzy Katalończykami a zawodnikiem. Jednak w ostatnich dniach transfer stał się coraz mniej realny. Na drodze miał stanąć nie tylko piłkarz, który nie zamierza opuszczać Premier League, ale także kwestie finansowe. Bowiem Manchester byłby zainteresowany ofertą opiewającą na 100 milionów euro.

Trenerzy pod wrażeniem Bernardo Silvy. "Robi ogromną różnicę"

W środę na Camp Nou odbył się mecz charytatywny pomiędzy wicemistrzami Hiszpanii i mistrzami Anglii. Środki zebrane podczas spotkania przekazano na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym - śmiertelną chorobę, wyniszczającą doszczętnie organizm człowieka aż do nieuchronnej śmierci. Starcie w stolicy Katalonii zakończyło się remisem 3:3.

Po meczu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa z trenerami obu drużyn. W jej trakcie nie zabrakło także pytań o transfer Bernardo Silvy. Jako pierwszy na ten temat wypowiedział się Xavi. - Bernardo Silva jest istotnym piłkarzem w drużynie Pepa. Robi ogromną różnicę. Kocham oglądać w akcji takich zawodników jak on. Jest niesamowicie utalentowany, rozumie grę, wie, kiedy podbiec do piłki, w jakim miejscu na boisku się znaleźć. Co ważne nie traci futbolówki, potrafi z nią współgrać i ją chronić. Nie wielu jest takich piłkarzy, ale aktualnie jest zależny od Manchesteru City - podkreślił hiszpański szkoleniowiec.

Głos zabrał także Guardiola. - Nie jestem osobą, która mogłaby powiedzieć Barcelonie, żeby zapomniała o Bernardo. Jednak chcę go mieć w zespole, jest dla nas bardzo ważny. Powiem to po raz tysięczny: nie chce, by ktoś nie czuł się komfortowo w naszej drużynie i był z nami, jeśli tego nie chce. Tak, jak zauważył Xavi, Silvę można komplementować bez końca. Jest on przede wszystkim dobrym, koleżeńskim i czułym człowiekiem. Im większe przed nim wyzwania na boisku, tym lepiej gra - podkreślił Guardiola.

- Ostatecznie klub nie otrzymał żadnej konkretnej propozycji. Jeśli takowa się pojawi, a piłkarz będzie chciał zmienić barwy, wszystko może się wydarzyć. Gdyby teraz odszedł, to wpakowałby nas w niezłe tarapaty, bo do końca okna transferowego zostało kilka dni. Ale to prawda, że Barcelona bardzo podoba się Bernardo - zakończył szkoleniowiec Manchesteru.

Silva przeniósł się do angielskiej drużyny w lipcu 2017 roku z Monaco. Do tej pory w barwach Manchesteru rozegrał 254 mecze, w których strzelił 49 goli i zaliczył 51 asyst. Pomocnik jest także reprezentantem Portugalii. W kadrze narodowej wystąpił 70 razy, ośmiokrotnie pokonując bramkarzy rywali.