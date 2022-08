Lewandowski imponuje Hiszpanom swoim zachowaniem

Robert Lewandowski rozpoczął już strzelanie w barwach FC Barcelony w lidze hiszpańskiej. Polski napastnik nie trafił w meczu z Rayo Vallecano (0:0), ale dwukrotnie pokonał bramkarza Realu Sociedad (4:1) w miniony weekend, wykorzystując podania Alejandro Balde oraz Ansu Fatiego. Xavi w pomeczowych wypowiedziach chwalił Lewandowskiego. - Robert ma zdolności przywódcze, mówi nam, co widzi, jest przykładem i spektakularnym piłkarzem. Naturalny lider, gracz na teraźniejszość i przyszłość - mówił trener Barcelony.

Hiszpański dziennikarz ujawnia, czym Robert Lewandowski imponuje w FC Barcelonie. Nie tylko grą

Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo" rozmawiał z portalem WP SportoweFakty po pierwszych dwóch oficjalnych meczach Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Hiszpan zdradził, że polski napastnik imponuje w nowym klubie pod jednym względem. - Robert Lewandowski z Bayernem wygrał wszystko, ale uderzyła nas jego wielka pokora, skromność. Jest gwiazdą światowego formatu, ale nie pod względem zachowania. Tutaj imponuje właśnie taką normalnością. On wywołał tu wielkie poruszenie, tak jak Ronaldinho - powiedział.

Torello podkreślił, że Lewandowski spełnia też swoje zadanie w kontekście kontaktów z młodymi piłkarzami. - Bardzo tu liczono na Roberta i on już się z tej roli zaczyna wywiązywać. A to wcale nie było i nie jest oczywiste w przypadku gwiazd Barcelony. Bywali tu piłkarze, którzy nie bardzo "garnęli się" do tego, aby brać młodych pod swoje skrzydła. Czuli się gwiazdami, z Lewandowskim jest zupełnie inaczej. On trzyma się z młodymi, tłumaczy im sporo, rozwija ich - stwierdził dziennikarz.

Torello z katalońskiego dziennika jest też pewny, że Robert Lewandowski zostanie królem strzelców ligi hiszpańskiej. - Robert będzie tu strzelał jak w Bundeslidze. Przewiduję ponad 30 goli w jego pierwszym sezonie. Robert potrzebuje bardzo niewielu okazji, aby strzelić gola, a poza tym ma tu świetnych asystentów. Dembele, Raphinha, Fati, Pedri, de Jong… To piłkarze z ogromną jakością - skwitował. Robert Lewandowski zagra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 19:30, gdzie rywalem Barcelony będzie Real Valladolid.