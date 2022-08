Hiszpanie mają sobowtóra Lewandowskiego. Hit nad hity. "Jestem sławny od dwóch dni"

Robert Lewandowski błyskawicznie rozkochał w sobie kibiców FC Barcelony. Fani szaleją na jego punkcie. Śpiewają mu już nawet piosenki na jego cześć. "Robert! Lewandowski!" - skandowali fani w rytmie muzyki z kultowego serialu "Flinstonowie". Reprezentant Polski odwdzięcza się dobrą grą, bo w dwóch meczach ligowych ma już na koncie dwa gole (oba zdobyte w wygranym 4:1 wyjazdowym meczu z Realem Sociedad).

Kochany przez wielu fanów jest również Emilio Bolanos. Krótki film z jego udziałem dobił do 1,4 miliona wyświetleń. Można na nim zobaczyć ubranego w bordowy strój torreadora mężczyznę na arenie walk byków w La Malagueta, nadmorskiej dzielnicy blisko Malagi. Plaza de Toros de La Malagueta jest jedną z najbardziej znanych aren do walki byków na świecie. Została ona wybudowana w 1874 roku.

W filmie nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dodany jest do niego opis: "Cóż, Lewandowski dobrze przystosował się do Hiszpanii". Post został podany dalej przez blisko trzy tysiące użytkowników, a polubiło go ponad 22 tys. osób.

Fenomen Emilio Bolanosa, który stał się w sieci sobowtórem Lewandowskiego, dostrzegła gazeta "El Español". Jak się okazuje, Hiszpan jest znany nie tylko dlatego, że z wyglądu przypomina polskiego napastnika. - To jeden z najbardziej lubianych przedstawicieli areny Costa del Sol - czytamy w artykule.

Bolanos co roku bierze udział w konkursie szkół walki byków. Dzięki temu jest rozpoznawany dla tysięcy kibiców, którzy pojawiają się na takim wydarzeniu.

Bolanos był wojskowym i rezerwistą jeszcze do czerwca ubiegłego roku. Przez ostatnie lata pracował przy samochodach opancerzonych. Walki byków były zawsze jednak jego wielką pasją.

"Jestem sławny od dwóch dni"

Teraz Bolanos, po poście użytkownika Shaq, poczuł, co oznacza prawdziwa popularność. Nie kryje przy tym uśmiechu.

- Dowiedziałem się o tym poście przez telefon od kolegi. To zabawne. Jestem sławny od dwóch dni - mówi. Dodaje również, że nie znajduje podobieństw z Robertem Lewandowskim.

Bolanos w rozmowie z "El Español" zdradził również, że nie wiedział, że był nagrywany. - Nie znam chłopaka, który to zrobił, ale przyjąłem to spokojnie. Jestem bowiem osobą uśmiechniętą, która lubi żartować. Być może dotarło to nawet do Roberta Lewandowskiego. Jeśli nie jest przeciwnikiem walk byków, to byłoby zabawnie - dodaje Bolanos.

Bolanos do szkoły walki byków trafił pod koniec 1992 roku. Od razu stało się to jego wielką pasją. - Trenowałem przez całą zimę, łącząc trening z pracą jako taksówkarz. Właśnie takiego ludzie mnie znali - opowiada Bolanos. Pierwszy razy wystąpił na arenie rok później. - Dużo mnie to kosztowało, bo zaczynałem dość późno, mając dopiero 26 lat. Zasłużyłem sobie jednak już na szacunek kibiców i kolegów z branży - dodaje.

Hiszpańscy dziennikarze piszą, że Bolanos na każdym kroku otrzymuje dowody sympatii publiczności. Często słyszy się, jak fani skandują jego imię. Otrzymywał również wsparcie, gdy zdarzały mu się chwilę słabości, lub gdy cierpiał.

Bolanos w szkole walki byków w Maladze występował również wraz ze swoim synem, Christianem. "Ludzie myśleli długo, że jesteśmy braćmi - wspomina. Pierwszy raz razem walczyli oczywiście na arenie La Malagueta. - Nie pamiętam roku, ale wiem, że wszyscy byli zdenerwowani. To było niesamowite - mówi Bolanos. Christian już obrał jednak inną drogę i został pilotem śmigłowców wojskowych, bo zawsze o tym marzył.

