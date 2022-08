Lewandowski kontra Haaland. Bardzo ważne spotkanie dla Barcelony. "Więcej niż mecz"

Choć rozgrywki w topowych ligach już wystartowały, czeka nas jeszcze jeden hitowy letni mecz towarzyski. W środę o godzinie 21:30 na Camp Nou FC Barcelona podejmie Manchester City. Będzie to mecz wyjątkowy. Oba zespoły zagrają ze sobą w szczytnym celu. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie Juana Carlosa Unzue, byłego asystenta Luisa Enrique. Mężczyzna cierpi na ALS, nieuleczalną chorobę układu nerwowego.

Barcelona kontra Manchester w szczytnym celu. A na boisku Lewandowski kontra Haaland

Mimo że jest to tylko mecz towarzyski, to kataloński "Sport" poświęca temu wydarzeniu sporo miejsca. Na okładce znaleźli się Robert Lewandowski i Erling Haaland. Pomiędzy nimi widnieje nagłówek "Znacznie więcej niż mecz". Dziennikarze przypominają, że oba zespoły spotykają się w szczytnym celu.

"Jeśli dziś wieczorem stadion będzie pełny, będzie to oczywiście udział w wielkim widowisku, które odbędzie się na boisku. Ale przede wszystkim ważne jest, aby członkowie i kibice Barcelony zaoferowali dziś swoją najlepszą wersję solidarności, pokazując, dlaczego Barca to 'więcej niż klubem'" – napisano.

Hiszpanie podkreślają wagę meczu dla Barcelony: Papierek lakmusowy

Dziennikarze dodają jednak, że chociaż najistotniejszą rzeczą są pieniądze zbierane dla Unzue, to "nikt nie jest nieświadomy tego, co będzie działo się na boisku". "Ze sportowego punktu widzenia jest to prawdziwy papierek lakmusowy dla drużyny Barcelony, która mierzy się z jedną z najpotężniejszych drużyn w Europie. Będzie to również osobiste wyzwanie dla Xaviego w jego pierwszym meczu ze swoim 'mistrzem' Pepem Guardiolą. Nie mówiąc już o konfrontacji dwóch najlepszych strzelców świata (Lewandowskiego i Haalanda)" – czytamy w "Sporcie".

"Pomimo tego, że jest to spotkanie towarzyskie, to zostanie dokładnie przeanalizowane przez całe środowisko Barcelony. Euforia rozpętana po zwycięstwie na Anoeta [4:1 z Realem Sociedad – red.] jest prawdziwym odzwierciedleniem potrzeby Katalończyków, aby móc ponownie utożsamiać się ze zwycięską drużyną. Fani Barcelony, zmęczeni latami rozczarowań i porażek, postanowili ekscytować się bez kompleksów tym nowym projektem, który budują Laporta i Xavi. Magia Pedriego i związek między Lewandowskim i Ansu Fatim to wystarczające argumenty, by myśleć o znacznie lepszej teraźniejszości i przyszłości. I wszyscy mają nadzieję, że te oczekiwania zostaną potwierdzone w meczu z jedną z najlepszych drużyn w Europie. Wspaniałe show byłoby najlepszym sposobem na oddanie hołdu Unzué" – dodano.

Mecz FC Barcelona - Manchester City rozpocznie się w środę 24 sierpnia o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

