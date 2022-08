To nagranie pokazuje prawdziwą klasę Lewandowskiego. Wystarczyła chwila [WIDEO]

Robert Lewandowski w minionej kolejce zdobył dwie pierwsze bramki dla FC Barcelony, a "Duma Katalonii" wygrała z Realem Sociedad 4:1. Co więcej, stało się to w dzień urodzin reprezentanta Polski, więc "podarował" on sobie najlepszy z możliwych prezentów dla napastnika.

Lewandowski pierwszy raz do siatki trafił już w 1. minucie meczu, wykorzystując zagranie z bocznej strefy boiska. Kolejnego gola strzelił już po przerwie i ustanowił dzięki niemu wynik starcia na 3:1. Barcelona rozegrała wówczas bardzo składną akcję. Pedri posłał piłkę w pole karne, Ansu Fati odegrał ją na wolne pole, gdzie idealnie wpadł reprezentant Polski i dopełnił formalności. Statystyczny profil Be Your Best, zajmujący się badaniem procesu decyzyjności piłkarzy na boisku docenił zachowanie Lewandowskiego.

Atakujący Barcelony dokładnie przeanalizował miejsce, w którym się znajduje, zanim podjął decyzję o sprincie: - W dwie sekundy rozejrzał się trzykrotnie, aby zdobyć informacje; przewidywanie podania; następnie dynamiczny bieg, aby zyskać przewagę nad obrońcami. Lewandowski urodził się z dziewiątką na plecach - oceniono.

Ponadto Lewandowski popisał się efektowną "półasystą" (nieuznaną przez LaLiga) przy golu na 4:1. - Polak pokazał, że oprócz tego, że jest zabójczy, jest także hojny i myśli o swoich kolegach z drużyny. W głowie ma grę indywidualną, ale też kolektywną - rozpisywały się po meczu hiszpańskie media. - To naturalny lider - dodał Xavi.

Lewandowski w bardzo dobrym stylu przywitał się z FC Barceloną i zapewne jeszcze niejednokrotnie będzie pokazywał, jak powinien zachowywać się środkowy napastnik. Reprezentant Polski będzie miał ku temu szansę już w meczu najbliższej kolejki Primera Division, w której "Duma Katalonii" zmierzy się z Valladolid. Natomiast już w środę 24 sierpnia o 21:30 Barcelona zagra z Manchesterem City w charytatywnym meczu dla Juana Carlosa Unzue, byłego asystenta Luisa Enrique, który cierpi na ALS, nieuleczalną chorobę układu nerwowego.