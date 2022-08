FC Barcelona reaguje na obrabowanie Lewandowskiego i zaostrza zasady

Robert Lewandowski zaczął już strzelać w barwach FC Barcelony. Polski napastnik trafił dwukrotnie w meczu z Realem Sociedad (4:1), wykorzystując odpowiednio podania Alejandro Balde oraz Ansu Fatiego. Hiszpanie zachwycali się występem Lewandowskiego, ale też jego współpracą z wychowankiem Barcelony. "Śmiertelne połączenie. Lewandowski i Fati zagrali razem ledwie kilka minut, a już rozumieją się bardzo dobrze" - czytamy. Kapitan biało-czerwonych miał jednak nieprzyjemną sytuację w Barcelonie.

Barcelona reaguje po sytuacji Roberta Lewandowskiego. Zmiana w zasadach bezpieczeństwa

Hiszpański dziennikarz Adria Albets poinformował, że FC Barcelona podjęła stanowcze kroki, by zwiększyć bezpieczeństwo piłkarzy. Teraz klub ze stolicy Katalonii nie będzie ogłaszać publicznie harmonogramu treningów, żeby ponownie nie dopuścić do podobnej sytuacji, jak ta z Robertem Lewandowskim. O co konkretnie chodzi? Kataloński "Sport" informował 18 sierpnia, że dwaj mężczyźni zabrali Lewandowskiemu telefon oraz zegarek marki Patek Philippe wart 75 tysięcy dolarów.

Wtedy Robert Lewandowski ruszył samochodem w pogoń za złodziejami, ale ostatecznie złapała ich policja, znajdująca się przy ośrodku treningowym FC Barcelony. Wcześniej hiszpańskie media informowały, że klub zwróci się do Rady Miasta o pomoc, by zwiększyć liczbę policjantów, ochraniających zawodników przed wjazdem do centrum treningowego. Sytuacja z zegarkiem była też obiektem drwin ze strony sędziego ostatniego meczu Barcelony z Realem Sociedad (4:1). - Powodzenia. I uważaj na zegarek - powiedział Lewandowskiemu Jose Munuera Montero.

FC Barcelona zagra kolejny mecz w Primera Division w niedzielę 28 sierpnia. Wtedy wicemistrzowie Hiszpanii zagrają na Spotify Camp Nou z Realem Valladolid. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30