"Bild" pieje z zachwytu. "Transfer Lewandowskiego wyzwolił Bayern. Wszyscy są szczęśliwi"

W Bayernie Monachium nikt za Robertem Lewandowskim nie tęskni. Bawarczycy zanotowali najlepszy start sezonu w historii Bundesligi i strzelają jeszcze więcej bramek niż z Polakiem w składzie. Bayern wygrał Superpuchar Niemiec pokonując 5:3 RB Lipsk, a w lidze pokonał kolejno Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg i VfL Bochum. Bayern strzelił w tych trzech spotkaniach aż 15 goli, a stracił tylko jednego. Znakomicie w Bayernie spisuje się na razie Sadio Mane, który zastępuje Lewandowskiego. Senegalczyk strzelił już trzy gole.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego"

"Myślę, że drużyna czuje się wyzwolona bez Lewandowskiego. Oni grają teraz swój futbol. Każdy wie, co musi zrobić, aby odnieść większy sukces. I właśnie to widzieliśmy we wszystkich dotychczasowych meczach. FC Bayern stał się bardzo zmienny" – powiedział niedawno Giovane Elber, były piłkarz monachijskiego klubu.

Na transferze Lewandowskiego wygrali wszyscy

W takim samym tonie jest artykuł opublikowany przez "Bild". "Transfer Lewandowskiego wyzwolił Bayern" – czytamy w nagłówku. Podkreślono znakomitą formę Bayernu, ale zauważono także, że zadowolone z tego ruchu są obie strony. Niemieckim dziennikarzom nie umknął występ Lewandowskiego w San Sebastian. "W linii prostej między Bochum a San Sébastian jest 1140 kilometrów. Co te miejsca mają ze sobą wspólnego? Obie strony, które latem odstawiły ogromny teatr transferowy, wiwatowały w niedzielny wieczór! Nagle wszyscy są szczęśliwi" – czytamy w tekście.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zdaniem autora, "transfer Lewandowskiego uszczęśliwia wszystkich". Serwis cytuje Joshuę Kimmicha, który po meczu z Bochum powiedział, że Bayern stał się lepszy we wszystkich elementach, również w grze ofensywnej. Z kolei Lewandowski według "Bilda" "spełnił swoje życzenie i teraz kwitnie". Z kolei Bayern "otrzymał 45 milionów euro plus 5 milionów zmiennych i zreformował swój atak".

Kłopoty Barcelony. Znalazła się na liście podejrzanych. UEFA może ją ukarać

Następny mecz Bayern Monachium rozegra w sobotę. Na Allianz Arena przyjedzie aktualny wicelider, czyli Borussia Moenchengladbach. Z kolei Barcelona z Lewandowskim w składzie podejmie Real Valladolid.