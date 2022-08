Hiszpanie zachwyceni. Lewandowski znów na okładkach "Ekscytujący duet"

Robert Lewandowski zaczął strzelać w barwach FC Barcelony. Polski napastnik trafił dwukrotnie w meczu z Realem Sociedad (4:1) i zebrał wysokie noty od hiszpańskich dziennikarzy. "Polak pokazał, że oprócz tego, że jest zabójczy, jest także hojny i myśli o swoich kolegach z drużyny. W głowie ma grę indywidualną, ale też kolektywną" - czytamy. Lewandowskiego chwalił też Xavi Hernandez. "Robert wnosi wiele innych rzeczy. Ma zdolności przywódcze, mówi nam, co widzi, jest przykładem i spektakularnym piłkarzem. Naturalny lider" - stwierdził.

Hiszpanie zachwyceni duetem Lewandowski-Fati. "Klejnot w koronie"

Hiszpańskie media zachwycały się współpracą Ansu Fatiego i Roberta Lewandowskiego w meczu z Realem Sociedad (4:1). To właśnie Hiszpan asystował Polakowi przy jego drugim golu w 68. minucie, natomiast Lewandowski odwdzięczył się Fatiemu fantastycznym podaniem 11 minut później. I to właśnie ten duet znalazł się na okładkach dzienników "Sport" i "Mundo Deportivo". "Śmiertelne połączenie. Lewandowski i Fati zagrali razem ledwie kilka minut, a już rozumieją się bardzo dobrze. Xavi postawi na nich w wyjściowej jedenastce" - pisze "Sport".

Nieco więcej obu zawodnikom w dzisiejszym wydaniu poświęca "Mundo Deportivo", który określa Fatiego i Lewandowskiego bardzo ekscytującym duetem. "Obie gwiazdy pokazały, że doskonale się rozumieją, asystując sobie nawzajem. To te dwa nazwiska wybijają się ponad resztę po oficjalnej wygranej w tym sezonie. Ansu i Lewy są klejnotem w koronie. Przyjście Roberta zdjęło presję z Fatiego i teraz on może grać swobodniej. Anoeta zawsze będzie pamiętana jako pierwszy mecz tego duetu, który ma przynieść Barcelonie wiele radości" - piszą dziennikarze.

FC Barcelona zagra kolejny oficjalny mecz w niedzielę 28 sierpnia. Wtedy jej rywalem na Spotify Camp Nou będzie Real Valladolid. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.