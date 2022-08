Kibice Barcelony mają przyśpiewkę dla Lewandowskiego. Tego kamery nie pokazały

"Mundo Deportivo" określiło Roberta Lewandowskiego mianem "człowieka demolki". - Zaprosił wszystkich na swoje 34. urodziny, które zaczął świętować od pierwszej minuty. Świetny gol na start po mistrzowskim ruchu do piłki. Z Ansu Fatim jako partnerem zaliczył pierwszy dublet w lidze. Zdmuchnął świeczki z pomysłową pomocą Ansu - czytamy w hiszpańskiej gazecie. Z kolei "Sport" przyznał Lewandowskiemu notę "9" (w 10-stopniowej skali). Nikt nie dostał wyższej noty. Świetny mecz napastnika docenili kibice Barcy, którzy już w 1. połowie zaśpiewali poświęconą mu piosenkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Lewandowski zachwycił ekspertów. "Potężny kryzys dobiegł końca"

"Robert! Lewandowski!" - skandowali fani w rytmie muzyki z kultowego serialu "Flinstonowie". I choć ten animowany serial o jaskiniowcach powstał w latach 60., to popularność w Polsce zdobył w latach 90., kiedy Robert był dzieckiem. Po raz pierwszy kibice zaprezentowali tę przyśpiewkę podczas Pucharu Gampera, gdy Barca gładko rozbiła meksykański Club Universidad Nacional Pumas 6:0, co relacjonował wtedy Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

- Za naszymi plecami na sektorze siedzieli kibice śpiewający słowa "Robert Lewandowski" na melodię z "Flinstonów". Czy Lewandowski jest kochany? Nie wiem, czy widzieliście te obrazki, jak "przybijał piątkę klatą" z Alexem Balde po pierwszym golu. Ta radość na jego twarzy była szczera i porównywalna do tej, którą prezentował u boku Joana Laporty podczas prezentacji. Dziś widziałem to samo na powtórkach i z wysokości trybun - relacjonował w niedzielę Maciej Kruk, ekspert Eleven Sports.

Lewandowski w trybie turbo. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga

Lewandowski: Bramki dedykuję mojemu ojcu

A co miał do powiedzenia sam Robert? Po ostatnim gwizdku Polak otrzymał pytanie o to, czy czuje się najbardziej kochany w swojej karierze. - Na pewno czuję się kochany, a czy najbardziej? Trzeba poczekać, ale mam to wewnętrzne uczucie od samego początku gry w Barcelonie. To wyjątkowe uczucie - zdradził.

I dodał: - Jestem dumny ze zwycięstwa i z pierwszych bramek dla Barcelony, bo nie wszystko w pierwszej połowie wyglądało idealnie, ale w drugiej wrzuciliśmy drugi bieg i mieliśmy większą radość ze stwarzanych sytuacji. Zawsze jak strzelam tę pierwszą bramkę w nowym klubie, dedykuję ją mojemu ojcu, bo wspiera mnie, ogląda mnie i tak bramka strzelona w dniu urodzin ma specjalne znaczenie.

Kolejny mecz Barcy już w niedzielę. 28 sierpnia ich rywalem będzie Real Valladolid.