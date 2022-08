Kataloński sen trwa. Barcelona sięga po kolejne wzmocnienie

Kilkanaście dni temu hiszpański portal "Mundo Deportivo" informował, że FC Barcelona bacznie obserwuje Hectora Bellerina, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Betis. Obecnie te doniesienia potwierdza Gerard Romero dodając, że Bellerin stał się najtańszą opcją na wzmocnienie prawej obrony, a zaoszczędzone pieniądze zostaną wykorzystane na transfer Bernardo Silvy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Barcelona sięga po Hectora Bellerina

Ubiegły sezon 27-letni Héctor Bellerin spędził na wypożyczeniu w Realu Betis. Hiszpan w koszulce "Béticos Los Verdiblancos" rozegrał 32 mecze, w których nie zdobył żadnej bramki, ale zaliczył pięć asyst. Obecnie Bellerin wrócił do Arsenalu, jednak według angielskich mediów piłkarz może zdecydować się na rozwiązanie obowiązującej do czerwca 2023 roku umowy, a następnie na stałe przenieść się do Hiszpanii.

Dla Barcelony oznacza to, że zawodnik mógłby dołączyć do zespołu za darmo. Mimo to przeprowadzenie transferu może okazać się skomplikowane, ponieważ Bellerin był w ostatnim sezonie jedną z kluczowych postaci w drużynie Manuela Pellegriniego, z którą zdobył Puchar Hiszpanii. 27-latek bardzo dobrze czuł się w Sewilli, dlatego niewykluczone jest, że piłkarz zostanie w Betisie na kolejne lata.

Bellerin nie był pierwszym wyborem "Barcy"

Włodarze Barcy za wszelką cenę pragnęli ściągnąć na Camp Nou Cesara Azpilicuetę, jednak zawodnik przedłuż swój kontrakt z Chelsea do czerwca 2024 roku. Innym celem transferowym "Blaugrany" nadal jest prawy obrońca Villarealu - Juan Foyth, za którego trzeba zapłacić aż 42 mln euro.