Lewandowski trafił na "małego Cristiano". Najlepiej. Nieoficjalny casting w Barcelonie

Po ostatnich dwóch latach Ansu Fati o cierpieniu wie już wszystko: kontuzje, udane i zepsute operacje, dobrane właściwie i źle prowadzone rehabilitacje. Wszystkiego tego miał już dość, więc tuż po wejściu na boisko rozpoczął zabawę. I to nic, że pierwsza godzina była dla Barcelony bardzo trudna, a obrońcy Realu Sociedad ocierali się o perfekcję. Najpierw podał piętą do Ousmane Dembele, który strzelił na 2:1. Już wtedy było wiadomo, że kontuzje nie zabrały mu choćby grama talentu i nie pozbawiły geniuszu. Po chwili znalazł w polu karnym nadbiegającego Lewandowskiego i było 3:1, a dziesięć minut później to Polak asystował Fatiemu przy bramce na 4:1.

To była rewolucja. Po wejściu Fatiego mecz w mgnieniu oka z trudnego stał się łatwy. Nagle pojawiły się przestrzenie, nagle przyspieszyła gra i pojawił się element zaskoczenia. Odziedziczona po Leo Messim "dziesiątka", wbrew obawom części kibiców i ekspertów, nie dodała Fatiemu kilogramów. W castingu na "barcelońskiego Thomasa Muellera", który znajdzie telepatyczne porozumienie z Lewandowskim, właśnie wyrósł na faworyta. Szukali się i znajdowali, a po chwili wpadali sobie w ramiona. Lewandowski najpewniej nie widział jeszcze tak utalentowanego nastolatka. Fati nie mógł sobie wymarzyć lepszego mentora. A to dopiero początek.

"Dla piłkarza to coś najgorszego"

Ale Fati to nastolatek z książeczką zdrowia emeryta. Łąkotka, ścięgno podkolanowe, udo, biodro. Ostatnie dwa lata spędził na wizytach u lekarzy. Przegapił 47 meczów w sezonie 2020/2021 i 35 w kolejnym. Wracał tylko na chwilę - strzelał gola i zaraz znów pojawiał się komunikat o kolejnym urazie. Kolejne diagnozy niekiedy wzajemnie się wykluczały. Leczenie zachowawcze dawało gorsze efekty niż operacje. W końcu i tak były konieczne. Czas leciał. - Dla piłkarza to coś najgorszego, ale człowiekowi mogą przytrafić się dużo gorsze rzeczy. Ojciec może zachorować, sam możesz mieć problemy ze zdrowiem. Kontuzję można wyleczyć. Dla mnie to szczęście w nieszczęściu, że mając 13 lat złamałem kość goleniową. Byłem mały i myślałem, że już nigdy więcej nie zagram w piłkę. Sądziłem, że to koniec. Dużo się wtedy nauczyłem. Przede wszystkim cierpliwości, która jest kluczowa. Teraz nie miałem wątpliwości, że wrócę do gry - mówił przed sezonem.

Za nim pracowite lato. Gdy inni piłkarze odpoczywali na leżakach, Fati trenował pod okiem Raula Fernandeza, trenera przygotowania fizycznego. Miał własny obóz przygotowawczy przed tym właściwym, z całą drużyną. Musiał się wzmocnić, zaadaptować do wysiłku, znów zaufać nogom i przezwyciężyć strach przed kontuzją. Odpowiednie przygotowanie fizyczne stało się jego obsesją. Znajomością anatomii człowieka dorównał studentom medycyny, o markerach zmęczeniowych mógłby pisać referaty, podobnie jak o właściwym odżywianiu się. W siłowni zapracował na ksywkę "mały Cristiano", bo tylko Portugalczyk był zdolny do równie dużego wysiłku.

- Ciężko pracuję, by znów być gotowym w stu procentach. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki poświęceniu i pracy znów mogę grać tak, jak przed kontuzjami. To prawda, że jeszcze nie jestem w pełni sobą, ale z każdym dniem brakuje mi coraz mniej - mówił kilka tygodni temu. - Po powrocie wszystko robiłem z dużą ostrożnością. To naturalne. Dopiero po kilku minutach meczu udaje się o tym wszystkim zapomnieć i grać bez strachu. Jestem spokojny, bo grając w młodzieżówce przeżywałem gorsze urazy, a kontuzje są w piłce czymś normalnym, przytrafiają się przez całą karierę. Nadal jestem bardzo młody - uśmiechał się.

Ansu Fati powinien dogadać się z Lewandowskim. Na boisku i poza nim

Bez spojrzenia w metrykę można zwątpić, że Ansu Fati ma 19 lat. Intuicja podpowiada, że jest starszy, bo przecież głośno nie zrobiło się o nim wczoraj. Debiutował w 2019 r., mając 16 lat i 298 dni, był drugim najmłodszym zawodnikiem w historii Barcelony, najmłodszym strzelcem gola, najmłodszym autorem dubletu i najmłodszym zdobywcą bramki w Lidze Mistrzów. A później ustanawiał rekordy w reprezentacji Hiszpanii: po drugiej wojnie światowej nie było w niej młodszego zawodnika, a tak młodego strzelca gola nie było nigdy. Miał 17 lat i 312 dni.

W kadrze ujął wszystkich już na pierwszym zgrupowaniu połączeniem nieśmiałości poza boiskiem z bezczelnością na murawie. W hotelowej restauracji kłaniał się pracownikom federacji - przywykli do "cześć", ale on mówi im "dzień dobry". Ktoś zapytał go przed testami wymazowymi, bo to były czasy szalejącego koronawirusa, czy się boi. - Jestem mężczyzną - odpowiedział spontanicznie, a reszta potraktowała to jako całkiem niezły żart. Bo to wciąż nastolatek, który, dopóki nie wyjdzie na boisko, nie robi wielkiego wrażenia. Niezbyt wysoki, daleko mu do gladiatora. Wciąż bardziej chłopiec niż mężczyzna. Spokojny i wycofany, sprawiający wrażenie onieśmielonego. W samolocie zamienia z kolegami raptem kilka zdań. Jak dziecko posadzone przy stole z dorosłymi. Nawet inni młodzi piłkarze powołani przez Luisa Enrique pierwszy raz na zgrupowanie kadry byli od niego trzy-cztery lata starsi. W Barcelonie jest podobnie. Najpierw szczególną troską otoczył go Messi, później starszyzna. To kapitanowie Barcelony, z Gerardem Pique na czele, musieli zaakceptować pomysł klubu, by przejął "10" po Messim. Zgodzili się, bo oni najlepiej wiedzą, jaki ma potencjał i że tak prestiżowy i ważny numer mu nie zaszkodzi.

Powinien dogadać się z Lewandowskim. Fati lubi się uczyć, a Polak chętnie dzieli się wiedzą z młodymi. Szczególnie gdy są tak zdolni. Na boisku powinni do siebie pasować. Trenerzy z La Masii opowiadają, że Fati zawsze bardziej cieszył się po asystach niż golach. Próbowali go tego oduczyć, ale pewnych przekonań nie dało się zmienić. Dzisiaj Fati i strzela, i asystuje.

- Jest jednym z najbardziej kompletnych wychowanków La Masii. Świetny fizycznie i technicznie. Z wielką chęcią do ciężkiej pracy. Zawsze był większy od swoich kolegów, ale w pewnym momencie przestał się rozwijać tak szybko i pozostali go dogonili. Wtedy zaczął chodzić na siłownię i uwierzcie mi: docierał tam pierwszy, a wychodził ostatni - wspominał Franc Artiga, jego trener w zespołach "Cadete A" i "Cadete B".

O rekordach dowiadywał się po meczach. Ktoś mówił: "Ansu, musisz udzielić wywiadu, znów pobiłeś rekord"

W Barcelonie starają się obchodzić z nim bardzo delikatnie. Wolą, żeby unikał mediów, odciął się od szumu, który towarzyszy jego kolejnym występom. Nie chcą powtórzyć błędów popełnionych przy wprowadzaniu do dorosłego futbolu Bojana Krikicia czy Gerarda Deulofeu. Doradzili Fatiemu, żeby niewiele zmieniał w swoim życiu - wciąż więc pojawia się na meczach rówieśników, tyle że w roli kibica. Sporo czasu spędza z nimi w ośrodku treningowym, gdzie mierzą się w turniejach w fifę. Kolegów wciąż ma w młodzieżowych drużynach, a nie w pierwszej ekipie. Klub jest z tego zadowolony. Selekcjoner Luis Enrique ma nieco inne podejście.

- Nie boję się nagłówków w gazetach. Widziałem, jaki jest dojrzały i jak jest traktowany w klubie. Musi jeszcze dojrzeć… Ale że w swoim drugim meczu w kadrze odważy się na te wszystkie zagrania?! Wnosi do reprezentacji pokorę i odwagę. Ja jestem spokojny. Jego stopy pozostaną na ziemi - przekonywał we wrześniu 2020. Jego stopy - owszem - pozostały na ziemi, ale przez kontuzje coraz rzadziej stąpały po boiskach.

- Jestem szczęśliwy, że udało mi ustanowić te wszystkie rekordy. Ale zazwyczaj o tym nie myślę, nawet o tym nie wiem. Prawie za każdym razem o pobitym rekordzie dowiadywałem się dopiero po meczu. Ktoś mówił: "Ansu, musisz udzielić wywiadu, znów pobiłeś rekord". To zabawne. Nie przywiązuję do tego wagi, bo chcę pomagać przede wszystkim drużynie. O indywidualnych osiągnięciach w ogóle wtedy nie myślę - zapewnia.

Odnotujmy zatem, z przymrużeniem oka: Fati pierwszy raz asystował Lewandowskiemu 21 sierpnia 2022 r., w 68. minucie meczu z Realem Sociedad. Miał 19 lat i 294 dni.

