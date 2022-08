Lewandowski dokończył dzieła zniszczenia. Dołączył do Ronaldo, Ibrahimovicia i Suareza

FC Barcelona w meczu 2. kolejki LaLiga odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ligowym. Katalończycy pokonali 4:1 Real Sociedad, a dwa gole w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski. Ten występ dla Polaka był wyjątkowy nie tylko ze względu na jego urodziny, ale również fakt, że pierwszą bramkę zdobył już w 1. minucie (a dokładniej w 44 sekundzie), co pozwoliło mu skompletować wyjątkowy rekord.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Legia myślała, że będzie lepszy od Lewandowskiego. A on wybucha śmiechem

Robert Lewandowski strzelał gola w każdej minucie meczu. Tego wyczynu dokonywali tylko najwięksi

Pierwsze trafienie tego spotkania było najważniejsze, gdyż nie tylko otworzyło wynik spotkania, ale też sprawiło, że Robert Lewandowski może pochwalić się tym, że w trakcie swojej kariery strzelał gola w każdej minucie spotkania, czyli począwszy od 1. minuty, kończąc na 90. Do tej pory jego najszybszym trafieniem, było to ze starcia z Borussią Moenchengladbach z 8 maja 2021 roku, kiedy to nasz napastnik zdobył bramkę w 2. minucie, a ten mecz zakończył się ostatecznie wygraną Bayernu Monachium aż 6:0.

Tym samym Lewandowski dołączył do prawdziwych legend. Grono piłkarzy, którzy strzelali gole w każdej minucie meczu, jest na dodatek bardzo wąskie. Pierwszym piłkarzem, który tego dokonał był Cristiano Ronaldo. Portugalczykowi ta sztuka udała się już w 2013 roku, a kilka lat później dołączył do niego Zlatan Ibrahimović. Trzecim zawodnikiem mogącym pochwalić się takim wyczynem rok temu został Luis Suarez. Napastnik Atletico Madryt dokonał tego w meczu 6. kolejki LaLiga, trafiając do siatki w 78. minucie spotkania z Getafe, które zawodnicy z Wanda Metropolitano ostatecznie wygrali 2:1, po dublecie Urugwajczyka.

Hiszpanie oczarowani Lewandowskim: Człowiek demolka