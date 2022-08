La Liga wydała wyrok ws. asysty Roberta Lewandowskiego

To był świetny dzień dla Roberta Lewandowskiego. W niedzielę Polak obchodził swoje 34. urodziny i uczcił je w najlepszy możliwy sposób. Barcelona wygrała pierwszy mecz w sezonie. "Duma Katalonii" pokonała na wyjeździe Real Sociedad 4:1, a Robert Lewandowski zakończył to spotkanie z dwoma golami i… no właśnie, z asystą czy bez niej?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Lewandowski strzela i czaruje. Eksperci komentują. "Ruszył"

Kto podawał do Ansu Fatiego? Liga twierdzi, że nie Lewandowski

Chodzi o sytuację z 79. minuty, kiedy gola strzelił Ansu Fati. Lewandowski, będąc ustawiony tyłem do bramki, próbował zagra piłkę piętką do swojego kolegi. Piłka rzeczywiście trafiła do Fatiego i znalazł się on w sytuacji sam na sam z bramkarzem, po czym go pokonał. I od razu powstał spór o to, czy Lewandowski miał asystę, czy jednak nie.

Jednak wygląda na to, że dorobek Polaka jest skromniejszy. Oficjalna strona La Ligi informuje, że Lewandowski asysty nie ma. W tej rubryce widnieje przy jego nazwisku okrągłe zero. Możliwości są dwie – najwyraźniej uznano, że piłki nie zagrywał jednak Lewandowski, tylko jeden z obrońców Realu Sociedad.

Lewandowski pokazał, jak wyglądają idealne urodziny. Koncert Polaka

Na razie Lewandowski musi zadowolić się dwoma golami. Polak w meczu z Realem Sociedad trafił do siatki już w 1. minucie spotkania. Gospodarze szybko odpowiedzieli za sprawą Isaka i do przerwy było 1:1. W drugiej połowie to jednak Barcelona nie zostawiła rywalom złudzeń. Grę Katalończyków odmieniło wejście z ławki Ansu Fatiego. Młody Hiszpan najpierw popisał się genialną asystą do Ousmane'a Dembele. Potem podał do Lewandowskiego, a ten strzelił gola na 3:1. W końcu sam zdobył bramkę po asyście…no właśnie, nie wiadomo kogo. Ale na razie wygląda na to, że obrońcy Realu Sociedad.

Następny mecz Barcelona zagra w niedzielę na Camp Nou z Realem Valladolid. To będzie okazja dla Lewandowskiego na pierwszego gola dla Barcelony przed własną publicznością.