Lewandowski wyjawił, komu dedykuje pierwszego gola. Klasa. "Wiem, że wspiera mnie"

Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a jego Barcelona wygrała 4:1 z Realem Sociedad. Polak był bohaterem tego spotkania. Długo oczekiwany moment nastąpił już w 44. sekundzie, kiedy to Lewandowski wykorzystał świetny kontratak Barcelony. Druga bramka to już typowe dla niego wykończenie akcji mierzonym strzałem z okolic pola karnego.

Robert Lewandowski: Dedykuję pierwszą bramkę mojemu ojcu

Robert Lewandowski stracił ojca, gdy miał zaledwie 16 lat. To jemu zadedykował pierwszego gola. - Jestem dumny ze zwycięstwa i z pierwszych bramek dla Barcelony, bo nie wszystko w pierwszej połowie wyglądało idealnie, ale w drugiej wrzuciliśmy drugi bieg i mieliśmy większą radość ze stwarzanych sytuacji. Zawsze jak strzelam tę pierwszą bramkę w nowym klubie, dedykuję ją mojemu ojcu, bo wspiera mnie, ogląda mnie i tak bramka strzelona w dniu urodzin ma specjalne znaczenie - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports.

Na razie Polak na boiskach La Liga nie ma łatwo. I to mimo faktu, że w niedzielę strzelił dwa gola. - Po dwóch meczach trudno to ocenić, czy jest łatwiej czy trudniej. Ani tak, ani tak. To zależeć będzie od tego, jak my będzie grać. Będzie więcej piłek granych w pole karne, to będę miał więcej szans. To można ocenić po 10-15 meczach, a nawet po całym sezonie. Sezon jest długi i nie ma, co wyciągać wniosków po jednym, dwóch meczach. Każdy tydzień będzie pracował na moją korzyść - dodał także.

Na koniec Mateusz Święcicki zapytał Lewandowskiego, czy czuje się kochany jako piłkarz. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami "Lewandowskomanii" i to nie w Polsce, do czego mógł się przyzwyczaić, a w Barcelonie. - To uczucie, które towarzyszy mi od przyjścia do Barcelony. To wyjątkowo przyjemne - potwierdził Polak.

