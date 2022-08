Gol Lewandowskiego dla Barcelony! Maestro. To była 1. minuta [WIDEO]

Pierwszy atak w tym spotkaniu wyprowadził Real Sociedad, starając się zbliżyć do bramki Marc-Andre ter Stegena. Wicemistrzowie Hiszpanii szybko przejęli piłkę w środku boiska, a Pedri podał do Alexa Balde. Obrońca szybko ruszył lewą stroną boiska i wbiegł w pole karne. Balde dostrzegł wychodzącego Roberta Lewandowskiego i zagrał płaską piłkę do polskiego napastnika. A Lewandowski zrobił to, co potrafi najlepiej, i po 44 sekundach cieszył się z pierwszej bramki w barwach Barcelony.

REKLAMA

Radość FC Barcelony nie potrwała zbyt długo, bo Alexander Isak poradził sobie z Erikiem Garcią w piątej minucie i przelobował Marc-Andre ter Stegena. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z meczu Barcelony w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.