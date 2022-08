Lewandowski pokazał, jak wyglądają idealne urodziny. Maestro. Bohater Barcelony [WIDEO]

Po falstarcie w pierwszej kolejce w postaci bezbramkowego remisu u siebie z Rayo Vallecano, FC Barcelona o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie walczyła w niedzielę w San Sebastian, gdzie jej rywalem był silny Real Sociedad. To właśnie na Reale Arena świętujący dziś 34. urodziny Robert Lewandowski szukał także swojego pierwszego gola w lidze hiszpańskiej, który miał pomóc jego drużynie zdobyć trzy punkty.

Idealne urodziny Lewandowskiego. Dwa gole i premierowa wygrana Barcelony

Na to pierwsze trafienie Lewandowskiego nie trzeba było długo czekać. Polski napastnik trafił do siatki rywala już w 45. sekundzie gry. Wszystko za sprawą skutecznej kontry Barcy wyprowadzonej przez Alejandro Balde. Młody obrońca gości pociągnął z piłką przez kilkadziesiąt metrów lewym skrzydłem i dograł ją idealnie przed bramkę do Lewandowskiego, który z kilku metrów bez trudu pokonał Alexa Remiro.

Real Sociedad tak szybko straconą bramką jednak zupełnie się nie załamał. Wręcz przeciwnie - w 7. minucie na Reale Arena był już remis. Koszmarna strata Frenkiego de Jonga rozpoczęła zabójczą kontrą, którą na gola zamienił Alexander Isak. Szwedzki napastnik z pomocą interweniującego wślizgiem Erica Garcii przelobował Marca-Andre Ter Stegena i było 1:1.

W kolejnych minutach mecz był bardzo wyrównany, a obie drużyny miały swoje szanse w pierwszej połowie na objęcie prowadzenia. Uderzenie Ferrana Torresa z 15 metrów minimalnie minęło bramkę Realu, z kolei tuż przed przerwą strzał głową Lewandowskiego pewnie obronił Remiro. Po drugiej stronie boiska świetnie spisywał się z kolei Ter Stegen, który najpierw odbił piłkę po mocnym uderzeniu Mikela Merino, a następnie fantastycznie interweniował po płaskim uderzenie Davida Silvy.

Drugą połowę lepiej rozpoczął Real Sociedad. W 55. minucie piłka nawet znalazła się w bramce Ter Stegena po centrostrzale z rzutu wolnego Davida Silvy. Sędzia jednak słusznie uznał, że atakujący piłkę Robin Le Normand był na pozycji spalonej i absorbował uwagę bramkarza Barcy, przez co gola nie uznał. Chwilę później niemiecki golkiper znów musiał interweniować po strzale Mikela Merino, ale i tym razem spisał się bez zarzutu.

W 63. minucie Xavi zaczął przeprowadzać zmiany, a wpuszczenie na boisko Ansu Fatiego okazało się strzałem w dziesiątkę. Już trzy minuty później Fati fenomenalnym zagraniem piętą dograł piłkę na lewą stronę pola karnego do Ousmane'a Dembele, a ten mocnym i precyzyjnym płaskim strzałem pokonał Alexa Remiro.

Nie minęły kolejne trzy minuty gry, a Barcelona prowadziła już 3:1 po drugim golu Roberta Lewandowskiego. Tym razem Polak skutecznie sfinalizował akcję dwójkową Ansu Fatiego z Pedrim i wykorzystując asystę pierwszego z wymienionych trafił do siatki ze środka szesnastki.

Pomimo dwubramkowego prowadzenia Barcelona nie zamierzała odpuszczać. W 79. minucie swojego gola dorzucił Ansu Fati. Lewandowski skutecznie powalczył z rywalami o piłkę na skraju pola karnego i futbolówka trafiła pod nogi Fatiego, który bez trudu wygrał pojedynek z Alexem Remiro.

Wynik już się nie zmienił. Po problemach w pierwszej i świetnej drugiej połowie FC Barcelona pokonała na wyjeździe Real Sociedad 4:1, odnosząc pierwsze zwycięstwo w tym sezonie La Liga. Kolejny mecz ligowy Barcy za tydzień w niedzielę, gdy podejmie ona na Camp Nou Real Valladolid. Już w środę z kolei zespół Xaviego zmierzy się na własnym stadionie w meczu towarzyskim z Manchesterem City Pepa Guardioli.