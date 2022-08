Oto skład Barcelony. Jest Lewandowski. Ale Xavi zaskoczył

Robert Lewandowski zadebiutował w rozgrywkach Primera Division w meczu z Rayo Vallecano na Camp Nou (0:0). Ostatecznie polski napastnik nie strzelił gola, ale Xavi Hernandez stwierdził, że to kwestia czasu. - Jestem zadowolony z Lewandowskiego, bo pracował dla drużyny. Pomagał w wysokim pressingu, współpracował przy rozegraniu. Dzisiaj potrzebowaliśmy jednak nieco więcej efektywności. I to był nasz główny problem - tłumaczył trener Barcelony.

Primera Division. Robert Lewandowski w podstawowym składzie na mecz z Realem Sociedad

Robert Lewandowski, zgodnie z planem, znalazł się w kadrze FC Barcelony na wyjazdowy mecz z Realem Sociedad w drugiej kolejce Primera Division. Co ciekawe, Xavi postanowił powołać zarówno Memphisa Depaya, jak i Pierre-Emericka Aubameyanga, którzy są przymierzani do dołączenia odpowiednio do Juventusu oraz Chelsea. Poza kadrą Barcelony z kolei jest niezarejestrowany Jules Kounde oraz Sergino Dest.

W pierwszej kolejce Robertowi Lewandowskiemu w tercecie ofensywnym towarzyszyli Ousmane Dembele oraz Raphinha. Teraz polski napastnik będzie współpracował z Francuzem oraz Ferranem Torresem. Niespodzianką jest obecność w składzie 18-letniego Alexa Balde. Szansę dostał też niechciany w klubie Frenkie de Jong.

Mecz Realu Sociedad z FC Barceloną odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia o godzinie 22:00, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Składy na mecz Real Sociedad - FC Barcelona:

Real Sociedad: Alex Remiro; Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Aihen Munoz; Brais Mendez, Martin Zubimendi, David Silva, Mikel Merino; Alexander Isak, Takefusa Kubo

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia, Alex Balde; Pedri, Gavi, Frenkie de Jong; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Ferran Torres