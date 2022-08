FC Barcelona nie zapomniała o Lewandowskim. Ogłosiła specjalny konkurs

Robert Lewandowski w niedzielę będzie miał szansę, żeby strzelić swojego pierwszego gola w La Liga. O godzinie 22 Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad. Dla Polaka ten dzień jest szczególnie wyjątkowy. Oprócz tego, że po raz pierwszy zagra w wyjazdowym meczu Barcelony i być może strzeli swojego pierwszego gola, to dokładnie dzisiaj Lewandowski obchodzi 34. urodziny.

Dylematy Lewandowskiego w urodziny. "Nie mogę być z rodziną, ale robię to, co kocham"

"Dziś jest nie tylko dzień meczu, to także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie mogę być dzisiaj z moją rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, grając w piłkę. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Pamiętajcie, żeby nigdy nie przestać marzyć, ciężko pracować i nie poddawać się. Marzenia się spełniają" – napisał na Instagramie Lewandowski. Urodziny świętował w sobotę, wspólnie z rodziną.

Barcelona złożyła życzenia Lewandowskiemu

Zewsząd płyną życzenia dla Polaka. O tym szczególnym dla Lewandowskiego dniu nie zapomniała również FC Barcelona. Kataloński klub na swoim Twitterze zamieścił grafikę, w której życzy Polakowi wszystkiego najlepszego. Również z tej okazji Barcelona przygotowała konkurs dla kibiców, w którym do wygrania jest koszulka Barcelony z własnoręcznym podpisem kapitana polskiej kadry.

Życzenia Lewandowskiemu złożyła również jego żona Anna. "Sprawiasz, że moje życie jest doskonałe pod każdym względem. Wszystkiego najlepszego kochanie" - napisała Lewandowska w mediach społecznościowych.