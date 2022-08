Obrońca Realu Sociedad szykuje się na Lewandowskiego. "To mnie motywuje"

Debiut Roberta Lewandowskiego nie poszedł po jego myśli. Polak nie wpisał się na listę strzelców, a Barcelona tylko bezbramkowo zremisowała na własnym stadionie z Rayo Vallecano. Następną szansę na pierwszego gola w La Liga Robert Lewandowski będzie miał w niedzielę. O godzinie 22 Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad.

Na drugi mecz Lewandowskiego w Hiszpanii czekają nie tylko polscy kibice. Jak się okazuje, doczekać się nie może również obrońca Realu, Francuz Robin Le Normand. W rozmowie z dziennikarzem "Marki" powiedział wprost, że nie może doczekać się pojedynków z Lewandowskim. - Lubię grać z najlepszymi zawodnikami i Lewandowski jest jednym z najlepszych na świecie. Pokazał to i będzie to bardzo trudno, ale naprawdę chcę się z tym zmierzyć. To mnie motywuje, chociaż do zatrzymania tego typu gwiazdy najważniejszy jest kolektyw. Zespół, który jest bardzo wspierający i pomagający sobie nawzajem – powiedział obrońca.

- Barcelona bardzo się wzmocniła. Już wcześniej mieli świetny zespół, a teraz są jeszcze lepsi. Będzie więc bardzo trudno, ale oczywiście mamy broń, by ich skrzywdzić i dlatego będziemy walczyć – dodał.

Le Normand został również zapytany o to, kto jest lepszy: Karim Benzema czy Robert Lewandowski? Tutaj piłkarz Realu nie miał wątpliwości. - Będąc Francuzem powiem, że Benzema jest najlepszy, ale w tym roku zobaczymy ich obu w LaLiga.

Zdaje się, że mecz z Realem Sociedad będzie najlepszą okazją ku temu, żeby zdobyć swojego pierwszego gola w La Lidze. Dokładnie dzisiaj, 21 sierpnia, w dzień meczu Robert Lewandowski obchodzi swoje 34. urodziny. "Dziś jest nie tylko dzień meczu, to także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie mogę być dzisiaj z moją rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, grając w piłkę. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Pamiętajcie, żeby nigdy nie przestać marzyć, ciężko pracować i nie poddawać się. Marzenia się spełniają" - podkreślił na Instagramieszczęśliwy Lewandowski.