Znamy kadrę Barcelony na mecz z Realem Sociedad. Są niespodzianki

Barcelona w pierwszej kolejce La Ligi zmierzyła się na własnym stadionie z Rayo Vallecano. Drużyna prowadzona przez Xaviego rozczarowała i nie była w stanie pokonać niżej notowanego rywala. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Poznaliśmy kadrę na najbliższy mecz Barcelony. Depay i Aubameyang z powołaniami

Już w niedzielę o 22:00 Barcelona będzie miała okazję do wygrania pierwszego spotkania w tym sezonie. W drugiej kolejce klub z Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad, który w poprzedniej serii spotkań pokonał 1:0 Cadiz. Niecałe 12 godzin przed pierwszym gwizdkiem Xavi powołał piłkarzy na ten mecz. W składzie brakuje Sergino Desta, który leczy kontuzję oraz nadal niezarejestrowanego Julesa Kounde. Co ciekawe, w kadrze nieoczekiwanie znajdują się Memphis Depay oraz Pierre- Emerick Aubameyang, którzy są bliscy opuszczenia zespołu. Holender ma trafić do Juventusu, a z kolei gaboński napastnik jest łączony z transferem do Chelsea.

Poza tym kadra Barcelony nie zaskakuje i powołani zostali jej najlepsi piłkarze, tacy jak Robert Lewandowski i Pedri. Można być pewnym, że Xavi wystawi najsilniejszy możliwy skład i drużyna zrobi wszystko, aby wrócić do domu z trzema punktami. O tym, gdzie będzie można obejrzeć spotkanie Barcelony z Realem Sociedad informowaliśmy tutaj.

Lech Poznań szuka piłkarza za oceanem. Reprezentant Chile na celowniku

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Co ciekawe, Barcelona rozegra ten mecz w dniu 34 urodzin Roberta Lewandowskiego, który z tego powodu nie spędzi wieczoru z rodziną. "Dziś nie tylko dzień meczu, ale także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie jestem w stanie być dzisiaj z rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, grając w piłkę nożną" - napisał Polak na Instagramie.

Karol Linetty odbudował się we Włoszech. Trener Torino: Kocham go