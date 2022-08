Dylematy Lewandowskiego w ważnym dniu. "Nie mogę być z rodziną, ale robię to, co kocham"

Robert Lewandowski spędził ze swoją żoną i córkami sobotnie popołudnie w sobotę na świętowaniu jego 34. urodzin. Zarówno piłkarz, jak i Anna Lewandowska, opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z plaży. I choć wydaje się, że ten wspólny czas przebiegł w bardzo dobrej atmosferze, to dziś (tj. niedziela, 21 sierpnia) cała czwórka powinna obchodzić urodziny Roberta. To z kolei uniemożliwił terminarz La Liga.

Robert Lewandowski nie może być z rodziną przez terminarz La Liga. "Jestem wdzięczny za wszystko"

Około godziny 11:00 czasu polskiego piłkarze FC Barcelony wsiedli do samolotu i udali się w podróż do San Sebastian. Tam o godz. 22:00 wieczorem zostanie rozegrany mecz 2. kolejki La Liga z Realem Sociedad. Wśród powołanych na to spotkanie nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Napastnik opublikował post na Instagramie, w którym opowiedział o tym, że nie może spędzić urodzin z najbliższymi, ale za to będzie to robił w innym miejscu równie dla niego ważnym.

"Dziś jest nie tylko dzień meczu, to także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie mogę być dzisiaj z moją rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, grając w piłkę. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Pamiętajcie, aby nigdy nie przestać marzyć, ciężko pracować i nie poddawać się. Marzenia się spełniają" - czytamy pod najnowszym zdjęciem Polaka.

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w lidze hiszpańskiej. W poprzedni weekend FC Barcelona zagrała z Rayo Vallecano. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Dziś będzie miał kolejną szansę na zdobycie pierwszej bramki w nowym klubie. Zdobycie jej w swoje urodziny z pewnością nabrałoby szczególnego znaczenia i byłoby dobrym prezentem.

