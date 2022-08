Robert Lewandowski się przełamie? Gdzie i o której oglądać mecz Barcelony? [TRANSMISJA]

Debiut w La Liga nie był dla Roberta Lewandowskiego łatwy. W przeszłości nie miał problemu ze strzelaniem goli w pierwszych oficjalnych meczach w nowych klubach. Zdarzyło się tak tylko raz. 22 sierpnia 2010 roku zagrał po raz pierwszy na boiskach Bundesligi w barwach Borussii Dortmund. Wszedł z ławki w drugiej połowie, a jego zespół przegrał 0:2 z Bayerem Leverkusen. Wcześniej Lewandowski trafiał dla Znicza Pruszków i Lecha Poznań, a później dla Bayernu Monachium.

Lewandowski nie strzelił z Rayo, ale wciąż może z Realem Sociedad

Jak nie za pierwszym, to być może uda się za drugim razem. A na korzyść Lewandowskiego działa fakt, że FC Barcelona nie przegrała z Realem Sociedad ani jednego z ośmiu ostatnich spotkań, w których nie była gospodarzem. Trzy z nich zakończyły się remisem, ale żaden bezbramkowym. Jak widać oba zespoły lubią strzelać sobie nawzajem gole, a to może napędzać Lewandowskiego do przełamania się i punktowania w nowej lidze.

Nie ma co ukrywać, że to FC Barcelona jest faworytem niedzielnego meczu, jednakże nie może lekceważyć rywala. Real Sociedad wygrał w pierwszej kolejce z Cadiz (1:0). W sezonie 2019/20 sięgnął po Puchar Króla. Regularnie występuje też w europejskich pucharach.

Real Sociedad - FC Barcelona. Gdzie i o której oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Realu Sociedad z FC Barceloną w 2. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę, 21 sierpnia o godz. 22:00. Wydarzenie będzie transmitowanie na antenie Eleven Sport 1. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.