Media: Sensacyjny transfer Umtitiego. Nikt nie mógł się tego spodziewać

Latem 2016 roku po udanych mistrzostwach Europy Samuel Umtiti przeniósł się z Lyonu do Barcelony. Wydawało się, że zawodnik stanie się bardzo ważnym punktem defensywy hiszpańskiego klubu. Okazało się zupełnie inaczej. Choć pierwsze dwa sezony w wykonaniu Francuza były dobre, to w następnych latach było tylko gorzej. Z powodu licznych kontuzji z roku na rok obrońca grał coraz mniej.

Zaskakujące doniesienia z Włoch. Umtiti ma trafić do Lecce

W minionym sezonie Umtiti rozegrał tylko jeden mecz w barwach Barcelony. Zawodnik w ogóle nie pojawiał się na boisku i pobierał wysoką pensję. Obrońca zarabia w hiszpańskim klubie sześć milionów euro rocznie. W związku z tym klub z Katalonii zamierza jak najszybciej się z nim rozstać. Jeszcze niedawno media podawały, że Francuz może trafić do Olympiakosu Pireus.

Wiele wskazuje na to, że Umtiti nie trafi jednak do Grecji. W sobotę zaskakujące doniesienia na temat przyszłości piłkarza podał włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Jak informuje, Francuz jest bardzo bliski przejścia do beniaminka Serie A Lecce. Umitii miałby zostać wypożyczony na jeden sezon. Zdaniem Di Marzio oba kluby aktualnie starają się porozumieć w sprawie warunków transferu.

Lecce jest bardzo aktywne w tym okienku transferowym. Do tej pory do klubu z południa Włoch przenieśli się Mert Cetin, Kristoffer Askildsen, Gianluca Frabotta, Wladimiro Falcone, Lorenzo Colombo, Federico Brancolini, Assan Ceesay, Kristijan Bistrović, Federico Baschirotto i Federico Di Francesco. Pomimo tak licznych transferów, Lecce nadal potrzebuje wzmocnień w obronie, a ściągnięcie Umtitiego może okazać się bardzo przydatne, jeśli oczywiście będzie zdolny do gry.

Beniaminek w pierwszym meczu tego sezonu Serie A zagrał z Interem Mediolan. Lecce zaprezentowało się z dobrej strony, ale ostatnie przegrało z wyżej notowanym rywalem 1:2. W drugiej serii spotkań zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo. Mecz zaplanowany jest na sobotę o 20:45.

