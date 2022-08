Xavi ma zadanie dla Lewandowskiego. Zwrot w sprawie napastników Barcelony

Piłkarze FC Barcelony na inaugurację La Ligi zawiedli swoich kibiców. Mimo niezłej gry, tylko zremisowali bezbramkowo przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Teraz czeka ich być może jeszcze trudniejszy mecz - na wyjeździe z Realem Sociedad.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wszyscy wysyłają mnie do freaków, wyzywają mnie od atencjuszek i instagramerek"

Ryanair reaguje na transfer Casemiro i... ukrywa wiadomość. "#GlazersOut"

Xavi: Mamy lepszych wykonawców wolnych niż w poprzednim sezonie

Trener Xavi przed pojedynkiem odpowiadał na pytania dziennikarzy. Skomentował jeden z najbardziej gorących obecnie tematów w FC Barcelonie, czyli przyszłość napastników: Pierre'a-Emericka Aubameyanga i Memphisa Depaya.

- Aubameyang? Okno transferowe kończy się 31 sierpnia i nie wiemy wszystkiego, co się wydarzy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na ten moment liczę na niego, jest naszym piłkarzem i jest dla nas ważny. Aubameyang i Depay na ten moment nie odeszli z klubu. Jutro będą dostępni do gry. Tak wygląda sytuacja, ale jak będą oferty, rozważymy je i ocenimy, co będzie dobre dla Barcelony. Najważniejsze teraz jest móc zarejestrować Julesa Kounde - powiedział Xavi.

Jest jakaś hierarchia w kwestii wykonywania rzutów wolnych? - spytali dziennikarze.

- Mamy hierarchię i pracujemy nad rzutami wolnymi codziennie. Uważam, że w tym sezonie mamy lepszych wykonawców niż w poprzednim. Są Raphinha, Robert… Myślę, że są to zawodnicy, którzy mogą zdobyć bramkę nawet ze sporego dystansu. Zobaczymy, czy uda nam się w końcu to wykorzystać. Wcześniej nam tego brakowało - dodał trener FC Barcelony.

Jadon Sancho zmiażdżony. "Mogę robić to samo, co on, ale ja mam 54 lata"

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę o godz. 22. Transmisja w Eleven Sports 1.