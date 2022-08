Sevilla nie jest na dnie, bo uratował ją bramkarz rywali. Komentatorzy nie mogli uwierzyć

W pierwszym meczu Sevilla FC przegrała 1:2 z Osasuną, a Real Valladolid 0:3 z Villarrealem. Jak widać, obie drużyny nie zaczęły nowego sezonu La Liga najlepiej. I choć dla Realu Valladolid mecz drugiej kolejki układał się znacznie lepiej, ostatecznie zaprzepaścił to Sergio Asenjo, który popełnił błąd w łatwej wydawałoby się dla bramkarza sytuacji.

Bramkarz pozbawia drużynę zwycięstwa. Kuriozalny błąd w La Liga

Real Valladolid wygrywał z Sevillą FC od 80. minuty po trafieniu Anuara. Ale radość piłkarzy trenera Pachety nie trwała zbyt długo. Zaledwie sześć minut później Ivan Rakitić dośrodkował piłkę przed pole karne. Youssef En Nesyri zgrał ją w pole karne, gdzie wydawało się, że już w rękach będzie ją miał Sergio Asenjo. Ale ten przepuścił piłkę, stwarzając szansę Rekikowi. Napastnik Sevilli znalazł się sam na sam z pustą bramką i wykończył tę akcję bezbłędnie.

- Ależ błąd. Co tu się wydarzyło? Jaki błąd Sergio Asenjo? - wykrzyczał komentator Eleven Sports. Jeszcze dywagowano czy bramkarzowi nie przeszkodził obrońca Realu Valladolid, ale na powtórkach widać, że Asenjo mógł bez problemu złapać piłkę.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, a Real Valladolid znajduje się na 15. miejscu w tabeli. Sevilla zaś o dwa miejsca wyżej. Odnośnie postawy Asenjo, nie był to pierwszy przypadek w tym sezonie, gdy bramkarz Realu zawiódł. - Co za historia? Tak doświadczony bramkarz popełnia taki błąd. Miał kilka momentów zawahań w meczu z Villarrealem, ale tutaj to już przeszedł samego siebie - dopowiedział jeden z komentatorów Eleven Sport.

Real Valladolid czeka jeszcze trudniejsze wyzwanie w następnej kolejce La Liga. Rywalem będzie FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Natomiast Sevilla zagra z Almerią.

