Lewandowski okradziony po raz drugi. Porsche bez kół w Niemczech

Robert Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od miesiąca i już spotkała go przykra sytuacja. W czwartek dziennik "Sport" poinformował, że Polakowi został ukradziony zegarek. To nie pierwsza tego typu zdarzenie, które go spotkało w karierze.

