Real Madryt, z prezesem Florentino Perezem na czele, wyraził zgodę na transfer Casemiro do Manchesteru United. Brazylijski pomocnik zaakceptował już warunki kontraktu, a cały transfer zamknie się w kwocie 70 milionów euro. W ostatnich dniach klub z Old Trafford walczył o Adriena Rabiota z Juventusu, ale jego wymagania finansowe były zbyt duże, by dopiąć całą transakcję. Manchester United źle zaczął sezon i panicznie szuka wzmocnień w ostatnich dniach okna. A kto zastąpi Casemiro w Realu Madryt?

Media: Real Madryt wytypował następcę Casemiro. To gwiazda klubu Premier League

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że faworytem do zastąpienia Casemiro w Realu Madryt jest Bruno Guimaraes, pomocnik Newcastle United. Brazylijczyk przeniósł się do Premier League w styczniu tego roku za 42 miliony euro z Olympique Lyon i szybko stał się ważną postacią w zespole prowadzonym przez Eddiego Howe'a. Guimaraes strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę w 19 meczach, a jego dodatkowym atutem jest hiszpański paszport, który sprawia, że nie zaliczałby się do limitu piłkarzy spoza Unii Europejskiej.

Firma Olocip, specjalizująca się w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w piłce nożnej wskazała, że Bruno Guimaraes byłby idealnym następcą Casemiro. Cała operacja nie będzie jednak łatwa do zrealizowania, ponieważ teraz brazylijski pomocnik kosztowałby zdecydowanie więcej, niż 42 miliony euro. Dodatkowo Real Madryt już dokonał sporej inwestycji, kupując Aureliena Tchouameniego z AS Monaco za 80 milionów euro. Niewykluczone, że to właśnie Francuz zastąpi odchodzącego Casemiro.

Real Madryt rozpoczął nowy sezon od dwóch zwycięstw. Najpierw zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego wygrał 2:0 z Eintrachtem Frankfurt w Superpucharze Europy (gole Davida Alaby i Karima Benzemy), a potem pokonał 2:1 Almerię w pierwszej kolejce Primera Division (trafienia Lucasa Vazqueza i Davida Alaby).