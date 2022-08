Atletico Madryt zadrwiło z Manchesteru United. "Internetowy łobuz"

Letnie okno transferowe zamknie się za kilkanaście dni, a kadra Manchesteru United wciąż nie jest kompletna. Brytyjski dziennik "The Telegraph" poinformował, że klub chce dokonać pięciu transferów w najbliższych dniach i działa nieco w panice. Prawdopodobnie najważniejszym ruchem będzie sprowadzenie Casemiro z Realu Madryt, który ma dołączyć do Manchesteru United za 60 milionów euro plus 10 milionów euro bonusów. Wcześniej media informowały o "mega ofercie" Man United za gwiazdę Atletico Madryt.

Atletico Madryt drwi z Manchesteru United. Chodzi o Joao Feliksa. Wymowny tweet

Hiszpański dziennik "AS" informował w środę, 17 sierpnia, że Manchester United złożył "mega ofertę" Atletico Madryt za Joao Feliksa. Klub z Old Trafford proponował aż 130 milionów euro za portugalskiego napastnika, ale ta propozycja została odrzucona. Atletico poinformowało, że nie przyjmie mniejszej kwoty, niż ta wpisana w klauzuli wykupu w kontrakcie Feliksa (350 mln euro). "Zdesperowani United. Felix czuje się kochany zarówno przez kibiców, jak i klub" - czytamy w artykule.

Oficjalny profil Atletico Madryt na Twitterze postanowił odnieść się do tych informacji medialnych i opublikował zdjęcie Joao Feliksa z treningu. "Bezcenny" - napisał klub. Na ten wpis Atletico Madryt błyskawicznie zareagowali internauci. "Adminie, Ty dokładnie wiesz, co robisz", "jesteście szaleni", "ała", "ten admin to internetowy łobuz" - to część z komentarzy pod postem. Kontrakt Joao Feliksa z Atletico Madryt jest ważny do końca czerwca 2026 roku.

Joao Felix trafił do klubu ze stolicy Hiszpanii w lipcu 2019 roku za niewiele ponad 127 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tej pory portugalski napastnik zagrał 112 meczów, w których zdobył 29 bramek i miał 18 asyst.