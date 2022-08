Juventus stawia ultimatum ws. transferu Depaya. Ma już alternatywę

Wiele wskazuje na to, że Memphis Depay spędzi w FC Barcelonie zaledwie jeden sezon. Holender trafił na Camp Nou w lipcu ubiegłego roku i choć zanotował całkiem udane rozgrywki (13 goli i dwie asysty w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach), poczynania klubu na rynku transferowym mają zakończyć jego przygodę w Katalonii.

Robert Lewandowski złożył obietnicę Barcelonie

Latem Barca dokonała kilku głośnych transferów, zwłaszcza w kontekście wzmocnienia ofensywy. Do klubu trafili Raphinha i Robert Lewandowski, którzy najpewniej będą otrzymywać znacznie więcej okazji do gry. Co więcej, niepewna sytuacja finansowa i konieczność szukania oszczędności mają sprawić, że kilku piłkarzy, w tym właśnie Depay, ma odejść z Barcelony jeszcze w sierpniu.

Memphis Depay nadal nie odszedł do Juventusu. Włosi się niecierpliwią

Na ten moment najbliżej sprowadzenia Holendra jest Juventus. Włosi są zdecydowani pozyskać Holendera i porozumieli się już z Depayem, ale jest jeden problem. Czekają, aż zawodnik rozwiąże umowę z Barceloną. Depay chce odejść z klubu jako wolny zawodnik. Barcelona też chce się go pozbyć, ale obie strony muszą się porozumieć. I jak pisze kataloński "Sport", to jeszcze nie nastąpiło. Klub nie chce ponosić żadnych kosztów związanych z rozwiązaniem umowy Depaya. Ten z kolei chce otrzymać pieniądze, jakie należą mu się do końca kontraktu (wygasa w czerwcu 2023 roku).

Tymczasem Juventus czeka na rozwój wydarzeń i jak twierdzą dziennikarze, zaczyna się niecierpliwić. Portal football-espana.net, powołując się na "Tuttosport" i "Sport" pisze, że Włosi wysłali sygnał Depayowi, że klub chce zamknąć transakcję do końca tygodnia. Jeśli to się nie powiedzie, Juventus ma zwrócić się do Bolonii po Marko Arnautovicia.

Jest oferta: 26 mln euro za Aubameyanga. Transfer coraz bliżej

Zgodnie z informacjami Nicolo Schiry, holenderski skrzydłowy ma zarabiać w Juventusie siedem milionów euro, z czego pięć milionów euro to kwota podstawowa, a kolejne dwa miliony w formie bonusów. Kontrakt 28-latka ma natomiast obowiązywać do końca czerwca 2024 roku.