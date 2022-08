Messi może zagrać z Lewandowskim. "Chce wrócić do Barcelony"

Leo Messi przed rokiem, ku zaskoczeniu wszystkich, opuścił FC Barcelonę i przeniósł się do PSG. Argentyńczyk nie chciał odchodzić z klubu, w którym spędził praktycznie całą karierę, jednak był do tego zmuszony. Pogrążony w długach klub nie mógł zaoferować mu nowej umowy. W pierwszym sezonie w lidze francuskiej słynny gracz nie zachwycił. Strzelił tylko 11 goli w 34 meczach.

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Hiszpanie znów żyją spekulacjami na temat przyszłości Leo Messiego. "Chce wrócić do Barcy"

Co jakiś czas pojawiają się informacje, że Leo Messi najchętniej wróciłby do Barcelony. Plotki podgrzewał m.in. Joan Laporta, który już wiele razy zaznaczał, że chciałby sprowadzić Argentyńczyka z powrotem, by ten mógł zakończyć karierę w ukochanym klubie. - Chcielibyśmy, aby zakończył karierę w koszulce "Barcy" i otrzymał owacje na stojąco od tysięcy kibiców - mówił niedawno.

Teraz temat kolejny raz powraca. Wszystko za sprawą wypowiedzi Lobo Carrasco w trakcie programu "El Chiringuito". Dziennikarz, który w przeszłości był też piłkarzem FC Barcelony, uważa, że Leo Messi faktycznie chce wrócić do stolicy Katalonii. Sytuacja nie jest jednak tak prosta. Piłkarz ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z PSG, które chętnie przedłuży go o kolejne 12 miesięcy. Zwłaszcza że na początku nowego sezonu Messi pokazał, że coraz lepiej czuje się w Ligue 1. W pierwszych trzech meczach zdobył już 3 bramki i zanotował asystę.

Carrasco zaznaczył, że jeśli dojdzie do rozmów na temat powrotu Messiego na Camp Nou, kluczową rolę odegra Xavi Hernandez. Trener Barcelony jest oczywiście wielkim przyjacielem Argentyńczyka. Panowie przez lata stanowili o sile jednej z najlepszych drużyn w historii katalońskiego klubu.

Na razie są to jednak tylko spekulacje. Messi ma ważny kontrakt w Paryżu, a Barcelona latem zrobiła wiele, by odbudować swoją potęgę przy pomocy już nowych graczy. Do zespołu dołączyli m.in. Robert Lewandowski, Raphinha, czy Franck Kessie.

