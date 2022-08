Robert Lewandowski złożył obietnicę Barcelonie

To nie był wymarzony początek sezonu dla Barcelony. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zremisował bezbramkowo z Rayo Vallecano na Camp Nou, a polski napastnik po raz pierwszy od 2014 roku nie strzelił bramki w meczu otwierającym nowy sezon ligowy. "Barca ponownie zderza się z rzeczywistością. Lewandowski próbował wszystkiego, ale nic nie zdołał zrobić. Można odnieść wrażenie, że Barcelona nie przyjęła dobrze polskiego napastnika" - pisały hiszpańskie media po debiucie Roberta Lewandowskiego w LaLiga.

Robert Lewandowski rozmawiał z oficjalnym portalem Primera Division po debiucie w lidze hiszpańskiej w barwach Barcelony. Polski napastnik nie odnosił się do samego meczu, ale opowiedział, dlaczego zdecydował się odejść z Bayernu Monachium. - Nie chciałem grać całe życie w jednej lidze, choć w Bundeslidze wszystko było w porządku. Wiedziałem, że to był odpowiedni czas na odejście, przejście do Barcelony i zrobienie kolejnego kroku. Zawsze marzyłem o grze w Hiszpanii. To dla mnie idealny moment i ogromne wyzwanie, ale czuję, że jestem na to przygotowany - powiedział.

Mimo braku strzelonej bramki w meczu z Rayo Vallecano (0:0) Lewandowski pozostaje optymistą i złożył pewną obietnicę kibicom Barcelony. - Mam taką nadzieję, że będzie to sezon, po którym kibice będą bardzo zadowoleni. Barcelona była zbyt długo bez trofeów i to doskonały moment, by zdobyć jakiś tytuł. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie - dodał kapitan biało-czerwonych. Barcelona zdobyła ostatnie trofeum 17 kwietnia 2021 roku, wygrywając 4:0 z Athletikiem Bilbao w finale Copa del Rey. Z kolei ostatnie mistrzostwo Barcelony to sezon 18/19 i 11 punktów przewagi nad Atletico Madryt.

FC Barcelona zagra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej na wyjeździe z Realem Sociedad. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia o godzinie 22:00, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.