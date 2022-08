Jest oferta: 26 mln euro za Aubameyanga. Transfer coraz bliżej

Pierre-Emrick Aubameyang musi pogodzić się z rolą rezerwowego, od kiedy w FC Barcelonie gra Robert Lewandowski. Gabończyk być może zdecyduje się na opuszczenie hiszpańskiego klubu i poszuka gry gdzie indziej. Od kilku dni głośno mówi się o jego możliwym transferze do Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Cios transferowy dla Barcelony ws. Bernardo Silvy

Na transfer Aubameyanga naciska menedżer "The Blues", Thomas Tuchel. Niemiec doskonale zna napastnika ze wspólnej pracy w Borussii Dortmund. Panowie od lat utrzymują dobre relacje i teraz Aubameyang mógłby pomóc Tuchelowi w problemie. Ten bowiem pilnie poszukuje nowego snajpera po tym, jak z drużyny odszedł Timo Werner, a Romelu Lukaku przebywa na wypożyczeniu w Interze Mediolan.

Pierre-Emerick Aubameyang blisko Chelsea. Czas na decyzję

Informacje sprzed kilku dni mówiły o tym, że Barcelona oczekuje 30 milionów euro, co miało być kwotą znacznie wyższą niż to, co może zaoferować Chelsea. Rozmowy były jednak kontynuowane i jak informuje Gerard Romero, zakończyły się one porozumieniem. Hiszpański dziennikarz twierdzi, że Chelsea zaoferowała około 22 milionów funtów, czyli około 26 milionów euro. Barcelona jest rzekomo skłonna przystać na tę propozycję. Cena może jeszcze ulec obniżeniu, jeśli do transakcji zostanie włączony Marcos Alonso. FC Barcelona od dłuższego czasu interesuje się defensorem. Jego sytuacja także była przedmiotem rozmów obu klubów.

Barcelona chce nowego piłkarza. "Moje nazwisko jest polskie. Zmieniono je"

Pozostaje jeszcze kwestia decyzji samego zawodnika. Trener Xavi Hernandez chciałby go zatrzymać w zespole, ale zawodnikowi może nie spodobać się rola zmiennika Roberta Lewandowskiego. W pierwszej linii Barcelony po letnim oknie transferowym zrobiło się tłoczno i klub musi zrezygnować z kilku piłkarzy.

Pierre-Emerick Aubameyang doskonale zna realia gry w Premier League. W latach 2018-2022 był piłkarzem Arsenalu. Dla klubu z północnego Londynu rozegrał 163 mecze, w których strzelił 92 gole i zanotował 21 asyst.