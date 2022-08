PSG znalazło klub dla Mauro Icardiego. Chce się go pozbyć

Po tym, jak Christophe Galtier został nowym trenerem Paris Saint-Germain, klub pracuje nad uszczupleniem kadry. Z PSG odeszli już Georginio Wijnaldum oraz Colin Dagba, którzy trafili na wypożyczenia odpowiednio do AS Romy oraz Strasbourga. Dodatkowo klub grozi niechcianym piłkarzom, że jeśli nie odejdą z klubu, to będą grać wyłącznie w drużynie rezerw na poziomie piątej ligi francuskiej. Jednym z niechcianych piłkarzy w kadrze PSG jest Mauro Icardi.

Media: Mauro Icardi trafi do ligi hiszpańskiej? PSG oferuje go Sevilli

Hiszpańskie radio "Cadena SER" informuje, że Paris Saint-Germain zaoferowało Mauro Icardiego władzom Sevilli, które obecnie poszukują środkowego napastnika. Argentyńczyk nie może liczyć na regularną grę w PSG i chciałby zmienić otoczenie. Problemem może jednak okazać się wysoka pensja Icardiego, który w Paryżu może liczyć na około dziesięć milionów euro rocznie. Dodatkowo PSG jest otwarte na to, żeby wypożyczyć argentyńskiego napastnika z opcją wykupu.

Dziennikarze ze wspomnianego radia dodają, że temat Mauro Icardiego w Sevilli pojawił się przy okazji negocjacji obu klubów ws. Thilo Kehrera. Hiszpanie są gotowi do rozmów, jeśli napastnik zmniejszy swoje wymagania finansowe. Inne media w Hiszpanii podają, że jednym z kandydatów do wzmocnienia ataku Sevilli jest Raul De Tomas z Espanyolu. Z kolei "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że Fenerbahce oraz Galatasaray z chęcią wypożyczą Icardiego, ale PSG chce opcji wykupu w wysokości 20-25 milionów euro.

Mauro Icardi trafił do Paris Saint-Germain latem 2019 roku, najpierw na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan, a potem został wykupiony za 50 milionów euro. Argentyński napastnik zagrał w 30 meczach poprzedniego sezonu, w których zdobył pięć bramek. Kontrakt Mauro Icardiego z PSG jest ważny do końca czerwca 2024 roku.