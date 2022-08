"Złote dziecko" światowego futbolu bez klubu. Nikt nie chce 27-latka, który zachwycał Fergusona

Kariera Adnana Januzaja znalazła się na poważnym zakręcie. Piłkarz, którym jeszcze kilka lat temu zachwycali się eksperci, od kilku tygodni pozostaje bez klubu. Real Sociedad nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Belgiem. Dzisiaj właściwie nikt nie chce 27-latka w swoich szeregach i wygląda na to, że jest on kolejnym wielkim niespełnionym talentem.

Adnan Januzaj bez klubu w wieku 27 lat. Nikt nie chce piłkarza niegdyś uważanego za wielki talent

W wieku 16 lat Januzaj trafił do akademii Manchesteru United, a jego transfer pilotował podobno sam Sir Alex Ferguson. Szybko piął się po kolejnych szczeblach piłki młodzieżowej i już po dwóch latach przebił się do pierwszej drużyny. Z miejsca zachwycił wszystkich. Szybki, przebojowy, dobrze wyszkolony technicznie 18-latek robił wrażenie. Jednak z upływem czasu gra Belga nie wyglądała już tak dobrze. Odszedł na wypożyczenie do Borussii Dortmund, a następnie Sunderlandu. Nie udało mu się jednak potwierdzić drzemiącego w nim talentu. Licznik występów dla "Czerwonych Diabłów" zatrzymał się na 63. Strzelił tylko 5 goli i zaliczył sześć asyst.

Manchester United w 2017 roku oddał go za 8,5 miliona euro do Realu Sociedad. W Hiszpanii Januzaj nieco odżył i miewał bardzo dobre występy. Władze klubu wierzyły w niego i spędził on w San Sebastian aż cztery lata. Wraz z zakończeniem sezonu 2021/2022 uznano jednak, że jego umowa nie zostanie przedłużona.

Januzaj stał się wolnym zawodnikiem. Pojawiały się plotki, że interesują się nim West Ham United, czy Everton. Żadnych konkretów jednak nie było. Agent piłkarza oferował jego usługi Sevilli i Realowi Betis, a także Celcie Vigo. Żaden z klubów nie był jednak zainteresowany. Januzaj jak na piłkarza, który już dawno stracił status topowej gwiazdy, wciąż ma bowiem ogromne oczekiwania finansowe.

27-latek za sam podpis pod umową oczekuje premii w wysokości 6 milionów euro. Rocznie chce natomiast pobierać pensję wynoszącą 3,5 miliona euro. Dla wymienionych klubów to warunki nie do spełnienia. Włoski dziennikarz Matteo Moretto podał natomiast na Twitterze, że w ostatnich dniach Januzajem interesowała się Osasuna. Klub ten jednak także zaniechał pomysł zakontraktowania gracza, gdy usłyszał, że nie zamierza on obniżyć swoich żądań finansowych. Hiszpanie mieli też wątpliwości co do formy fizycznej 15-krotnego reprezentanta Belgii.

