Media: FC Barcelona chce ukarać Braithwaite'a za jego upór. To ma być "wojna"

FC Barcelona latem dokonała imponujących wzmocnień. Sprowadzono m.in. Francka Kessiego, Julesa Kounde, czy Roberta Lewandowskiego. Przyjście nowych gwiazd oznacza, że dla kilku innych zawodników nie ma już miejsca na Camp Nou. Jednym z takich piłkarzy jest Martin Braithwaite.

FC Barcelona gotowa "iść na wojnę" z Braithwaitem. Piłkarz może mieć problem

Duńczyk nie ma szans na wygranie rywalizacji o miejsce w ataku z Lewandowskim, a także Aubameyangiem, czy Memphisem Depayem. Xavi Hernandez już jakiś czas temu zakomunikował mu, że powinien rozejrzeć się za nowym klubem. Nie zabrał też Braihwaite'a na przedsezonowe tournée po Stanach Zjednoczonych.

Barcelona dała 31-latkowi wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego klubu, a ten nie mógł narzekać na brak ofert. W swoich szeregach chciały go m.in. Real Valladolid i Getafe. Pojawiło się także zainteresowanie ze strony Al-Shabab, którego piłkarzem od niedawna jest Grzegorz Krychowiak. Braithwaite jednak konsekwentnie odrzuca kolejne oferty i nie zamierza nigdzie ruszać się ze stolicy Katalonii.

Piłkarz stoi na stanowisku, że jeśli ma rozwiązać umowę, klub powinien mu wypłacić pieniądze należne za pozostały jej czas. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Przez dwa lata gry zainkasowałby około 12 milionów euro. Jak już informowaliśmy, FC Barcelona nie chce jednak o tym słyszeć. "Sport" podaje, że klub jest gotowy "iść na wojnę" z piłkarzem.

Władzom "Barcy" nie podoba się postawa Braithwaite'a, którego obdarzono sporym zaufaniem, inwestując w jego transfer z Leganes aż 18 milionów euro. Cierpliwie czekano także na jego powrót do zdrowia, gdy w styczniu zmagał się z kontuzją i odrzucał oferty transferowe. Zdaniem "Sportu", najbardziej prawdopodobne jest, że FC Barcelona zaczeka do końca okienka transferowego i jednostronnie zerwie umowę z piłkarzem. Będzie to oznaczało dla niego wielkie kłopoty w znalezieniu nowego klubu. Chyba że wcześniej w końcu zgodzi się odejść za darmo po dobroci. Katalończycy sprawdzają także, czy istnieją możliwości prawne, by nie było konieczne wypłacać Braithwaite'owi pieniędzy za pozostałe dwa lata kontraktu.

