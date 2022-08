Barcelonie wciąż mało i mało. Chce kupić jeszcze trzech piłkarzy

FC Barcelona jest niezwykle aktywna podczas letniego okienka transferowego. Pomimo problemów finansowych i konieczności uruchomienia tzw. dźwigni, do klubu trafili Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie i Andreas Christensen. Na tym jednak plany transferowe katalońskiego klubu wcale nie muszą się skończyć.

Alonso bliski transferu do FC Barcelony

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero przekazał, że jeszcze przed końcem sierpnia Barca będzie chciała sprowadzić trzech kolejnych piłkarzy. Mają nimi być Marcos Alonso z Chelsea, Bernardo Silva z Manchesteru City i prawy obrońca. Początkowo miał nim być Cesar Azpilicueta, ale Hiszpan ostatecznie przedłużył kontrakt z Chelsea.

Jeśli chodzi o Alonso, jego przenosiny na Camp Nou wydają się całkiem prawdopodobne między innymi z uwagi na fakt, że zabrakło go w dwóch pierwszych meczach londyńskiego klubu w Premier League. Od dłuższego czasu mówiło się, że 31-latek trafi do FC Barcelony, ale rozmowy na ten temat nieco się wydłużyły.

Pięciu kandydatów do wzmocnienia prawej strony defensywy

Transfer Bernardo Silvy miał z kolei zostać zrealizowany tylko w przypadku odejścia z klubu Frenkiego de Jonga. Gerard Romero twierdzi jednak, że Portugalczyk może trafić na Camp Nou nawet w sytuacji, gdy Holender pozostanie przy swoim stanowisku i odmówi odejścia. To i tak miałoby sprawić, że Barca będzie wręcz zmuszona do sprzedaży co najmniej jednego ze swoich zawodników.

Na liście graczy, którzy mogą odejść z Barcy znajduje się m.in. Sergino Dest, na którego miejsce, według Romero, klub wytypował pięciu kandydatów. Są to Jeremie Frimpong, Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Juan Foyth oraz Thomas Meunier.